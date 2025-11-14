Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Land Rover perde US$ 258 milhões com ataque cibernético

Ataque cibernético que paralisou a produção por um mês e tarifas impostas por Donald Trump derrubaram em 16% o faturamento semestral da Land Rover

Jaguar Land Rover: empresa tinha vulnerabilidades detectadas meses antes de paralisação (Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17h40.

A fabricante de automóveis Land Rover calculou em £ 196 milhões — o equivalente a US$ 258 milhões — o impacto direto do ataque cibernético que paralisou suas operações por um mês, segundo informou nesta sexta-feira, 14, a fabricante britânica Jaguar Land Rover (JLR).

Além do ataque, a montadora enfrentou outro revés no ano: as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que levaram à suspensão das entregas de veículos ao mercado americano em abril.

Como consequência, o faturamento do grupo no primeiro semestre do ano fiscal caiu para £ 11,5 bilhões — cerca de US$ 15,13 bilhões — uma retração de 16% em relação ao ano anterior.

Em comunicado, o diretor-geral Adrian Mardell afirmou que, apesar do ambiente econômico, geopolítico e político adverso, a empresa “tem capacidade de recuperação” e está posicionada para “alcançar avanços sólidos”.

A Land Rover é a maior empregadora do setor automotivo britânico, com 34 mil funcionários e cerca de 430 mil veículos vendidos em 2024, o que ajuda a dimensionar o impacto nacional do ataque cibernético que interrompeu suas operações por um mês.

O Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) atribuiu ao incidente parte da queda de 0,1% no crescimento do Reino Unido em setembro, enquanto o Cyber Monitoring Centre (CMC) classificou o episódio como o mais oneroso já registrado no país, com impacto estimado de £1,9 bilhão (US$ 2,5 bilhões).

*Com informações da AFP 

