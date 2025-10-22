Ataque cibernético à Jaguar Land Rover gera prejuízo estimado de US$ 2,5 bilhões no Reino Unido

O ataque cibernético que paralisou as operações da Jaguar Land Rover (JLR) no Reino Unido por cerca de um mês é considerado o mais oneroso já registrado no país, com impacto estimado de £1,9 bilhão (US$ 2,5 bilhões). O cálculo é do Cyber Monitoring Centre (CMC), organização sem fins lucrativos que monitora eventos locais de cibersegurança.

Iniciada em 31 de agosto, a ofensiva digital interrompeu a produção da montadora e afetou mais de 5 mil empresas locais, incluindo fornecedores da JLR, que sustenta a maior cadeia de suprimentos do setor automotivo britânico — com cerca de 34 mil empregos diretos e 120 mil indiretos. A gravidade levou o governo britânico a anunciar uma garantia de crédito de £1,5 bilhão (cerca de US$ 2 bilhões) para mitigar os efeitos da crise no setor.

Para chegar aos US$ 2,5 bilhões, a estimativa de danos considera a queda nas vendas de veículos, perda de lucros, gastos com contenção do ataque e os impactos em cadeia sobre empresas parceiras. A JLR, controlada pela indiana Tata Motors, só começou a retomar parte da produção recentemente e deve normalizar as operações apenas em janeiro, segundo o CMC.

A análise parte da premissa de que os criminosos não comprometeram o sistema operacional das fábricas — o que agravaria ainda mais o cenário. Ainda não se sabe quem está por trás do ataque, que é investigado pela Agência Nacional de Crimes do Reino Unido. Não há informações sobre eventual pagamento de resgate digital, como ocorre em ataques de ransomware.

Escalada de ataques e riscos geopolíticos

O caso da JLR chama atenção para o crescimento de ataques voltados à paralisação de operações — e não apenas ao roubo de dados —, segundo Ciaran Martin, ex-diretor do National Cyber Security Centre e presidente do comitê técnico do CMC. “Cibersegurança virou segurança econômica. E segurança econômica é segurança nacional”, afirmou.

Nos 12 meses até agosto de 2025, o Reino Unido registrou 204 incidentes considerados “nacionalmente significativos” — mais que o dobro dos 89 registrados no período anterior. Além de empresas privadas como Marks & Spencer e Co-op, o Sistema Nacional de Saúde (NHS) também foi alvo recente de ataques.