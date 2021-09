Lançamento do novo iPhone 13: como assistir e o que esperar

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

A Apple lança nesta terça-feira, 14, os novos iPhone 13 em um evento que promete ainda outros gadgets. Pode-se esperar, além dos modelos de smartphone, uma nova versão do Apple Watch, o relógio inteligente da empresa.

Embora os avanços sejam marginais nos últimos anos, é esperado que o aparelho tenha novas funções de câmera, um novo formato de vídeo de alta qualidade, um efeito de desfoque agora também nos vídeos e filtros mais inteligentes.

Como o novo iPhone e o leilão do 5G afetam a bolsa? Entenda assinando a EXAME.

São esperados ainda um novo processador desenvolvido pela Apple para a linha, além de novas opções de taxa de atualização da tela, algo que a empresa ainda devia à concorrência.

Fala-se ainda sobre um possível novo iPad Mini e novos modelos do fone de ouvido AirPods, um sucesso da Apple nos últimos anos.

Os Apple Watch também podem vir com um novo redesenho e há rumores de que estão sofrendo atrasos de produção devido à crise no mercado de chips.

O aparelho tem sido tratado pela empresa como uma tecnologia de saúde, voltada tanto para exercícios quanto para diversas métricas nesse sentido. Nos últimos anos, o Watch recebeu medidores de oxigenação no sangue e de decibéis, além de eletrocardiograma. Muitos especialistas esperam ainda mais novidades nesse sentido.

No segundo trimestre deste ano, a Apple vendeu 39,5 bilhões de dólares em iPhones, o que corresponde a quase metade do faturamento da empresa no período. O volume demonstra a importância do aparelho para empresa, embora outras áreas, como serviços aos clientes e acessório, tenham altas significativas.

Como assistir aos anúncios?

O evento da Apple, chamado de "California Streaming", começa hoje às 14h, no horário de Brasília. A apresentação, em inglês, pode ser acompanhada pelo site da empresa ou pelo canal no YouTube:

Visual do iPhone 13?

Modelagens virtuais da carcaça do iPhone 13 e suas variantes apontam que o visual “retrô” será mantido. Mas existem indicativos de novas opções de cores, entre elas a Matte Black e o bronze alaranjado.

O iPhone 13 vai ter suporte para ligações via satélite para a realização de chamadas de emergência

O aparelho terá três opções de memória: 128 GB, 512 GB e 1 TB — na série do iPhone 12, a opção com maior capacidade era de 512 GB e a de menor, 64 GB;

Suporte para carga rápida com adaptadores de 20W e 25W;

As versões Pro e Pro Max devem trazer displays LTPO com funcionalidade always-on (quando a tela tem alguns pontos sempre acessos), e taxa de atualização de 120 Hz;

O processador será o A15 Bionic;

A versão Mini deve ser descontinuada.

Não perca as últimas tendências do mercado de tecnologia. Assine a EXAME.