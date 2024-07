Service Now lida com crise e saída de COO em meio a expectativas de balanço positivo

ServiceNow anunciou que o, até então COO, CJ Desai está deixando a empresa após uma investigação descobrir que ele obteve facilitação em um contrato governamental e também por realizar a contratação de um ex-oficial do Exército dos EUA.

Desai, um dos executivos mais proeminentes da empresa americana de software, renunciará a todos os cargos com efeito imediato, disse a ServiceNow em um comunicado ainda quarta-feira, 24. Raj Iyer, o ex-diretor de informações do Exército que foi contratado também deixou a empresa.

A investigação que levou à demissão dos executivos começou após uma denúncia "levantar problemas de conformidade durante o processo de aquisição relacionado a um de seus contratos governamentais", divulgou a empresa de software em um arquivo regulatório de maio.

“Como resultado da investigação, o conselho de diretores da empresa determinou que a política da empresa foi violada em relação à contratação do ex-diretor de informações do Exército dos EUA".

Em dezembro de 2022, enquanto Iyer era diretor de informações do Exército, o ramo militar concedeu um contrato à ServiceNow no valor estimado em US$ 432 milhões.

O acordo, que incluía a consolidação de gastos existentes e novas aquisições, autorizou 1,2 milhão de licenças para aplicações da ServiceNow de gestão de tecnologia, operações e atendimento ao cliente.

A dança das cadeiras ocorre em um momento no qual a empresa apresenta seu balanço trimestral aos investidores. No fechamento das bolsas nesta quinta-feira, 25, analista esperam que a empresa traga ganhos de US$ 2,83 por ação e receita de US$ 2,6 bilhões[/grifar].

Além disso, a ServiceNow disse que a receita de assinatura aumentou 23%, e chegou em US$ 2,54 bilhões, superando a estimativa de US$ 2,53 bilhões.

Impacto na liderança da ServiceNow

“No setor público, Raj Iyer liderou o maior esforço de transformação digital na história do Exército dos Estados Unidos,” disse o CEO Bill McDermott durante um evento com investidores em maio de 2023. “Ele prestou serviço ao país — cumpriu o tempo de seu acordo com o Exército e escolheu vir para cá porque a transformação estava na plataforma da ServiceNow".

A ServiceNow disse que informou o Departamento de Justiça dos EUA, o Escritório do Inspetor Geral do Departamento de Defesa e o Escritório de Suspensão e Desqualificação do Exército sobre a investigação da empresa. A empresa disse que continua a cooperar com o Departamento de Justiça, que também está investigando o incidente.