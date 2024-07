CrowdStrike dá vale-presente de US$ 10 a funcionários que resolveram apagão cibernético

Os funcionários de TI da CrowdStrike que estão trabalhando longos períodos para restaurar o serviço de computação após o apagão cibernético da semana passada ganharam um vale-presente de US$ 10 da empresa, que causou o problema mundial na semana passada.

Em um e-mail disparado nesta terça-feira, obtido pelo TechCrunch, o diretor de negócios Daniel Bernard disse que a empresa reconhece que causou "trabalho adicional" para a equipe de segurança cibernética e TI que ajudou os clientes da CrowdStrike a se recuperarem. "E por isso, enviamos nossos sinceros agradecimentos e desculpas pelo inconveniente", disse ele no e-mail. A mensagem, que inclui um código para um crédito Uber Eats, diz: "Para expressar nossa gratidão, sua próxima xícara de café ou lanche noturno é por nossa conta!"

Uma porta-voz da CrowdStrike, Kirsten Speas, confirmou que os créditos foram enviados para "colegas de equipe e parceiros que têm ajudado os clientes nessa situação", mas disse que eles não foram enviados para "clientes ou consumidores".

O gesto foi recebido com certo desprezo nas redes sociais.

