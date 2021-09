Nova linha de relógios inteligentes da Apple traz tela maior e mais dados

A próxima geração de smartwatches da Apple vai superar limites em uma área-chave: a quantidade de informações que usuários poderão operar e visualizar de uma só vez.

A empresa aumentou o tamanho da tela dos novos modelos — a linha Series 7 — e introduzirá novos mostradores nos relógios que aproveitam o espaço extra, segundo pessoas a par do assunto. A Apple deve anunciar a nova linha ainda este mês.

Os relógios serão comercializados com 41 milímetros e 45 milímetros, um aumento em relação às atuais versões de 40 mm e 44 mm, de acordo com as fontes, que pediram anonimato. Mas esses tamanhos se referem à dimensão vertical da caixa. A nova tela em si - medida diagonalmente - terá cerca de 1,9 polegada no modelo maior frente ao atual de 1,78 polegada.

O modelo maior terá resolução de 396 x 484, contra 368 x 448 no modelo sendo substituído. Esse aumento significa que o relógio terá cerca de 16% mais pixels, permitindo uma maior visualização dos bits de informação que aparecem nos relógios. O modelo menor terá um aumento semelhante, mas os dois relógios possuem bordas mais finas ao redor das telas.

Esta é apenas a segunda vez na história do Apple Watch que a empresa aumenta o tamanho da tela. O último aumento foi em 2018, com o lançamento do Apple Watch Series 4. Mas a Apple não é a única a adotar uma tela de quase 2 polegadas. A Oppo lançou um display de 1,9 polegada no ano passado em seu aparelho homônimo, que se parece com o Apple Watch.

O Apple Watch Series 7 receberá outras atualizações. Os modelos apresentarão um processador mais rápido e uma caixa com novo design com bordas mais planas. A nova tela foi projetada com uma nova técnica de laminação que aproxima o painel do vidro da tela. Isso, entre outros problemas, levou a gargalos de produção que poderiam atrasar a data de chegadas às lojas do Series 7 ou provocar falta de componentes no lançamento.

Uma porta-voz da Apple não quis comentar.