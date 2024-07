‘Eu não sabia nem organizar aniversários’. Hoje ele é fundador do maior evento de inovação do mundo

Quando assumiu a presidência da ASSERJ, em 2015, Fábio Queiroz estava confiante nas suas habilidades como executivo. Ele só tinha um problema: não fazia ideia de como organizar um evento.

“Eu nunca tinha organizado nem festa de aniversário, como ia planejar uma feira pro mercado supermercadista? Esse era um dos braços principais da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, então eu precisava estudar”, conta.

Fábio aceitou o desafio e superou todas as expectativas, tornando-se o fundador da maior feira global de tecnologia e inovação. Hoje, a Rio Innovation Week (RIW) espera mais de 150 mil pessoas, 2 mil palestrantes e 2,5 mil startups.

Para você ter uma ideia, a SXSW tem cerca de 76 mil participantes e o Web Summit Lisboa apenas 70 mil.

A quarta edição da RIW acontece entre os dias 13 e 16 de agosto nos 75 mil m² do Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio. A expectativa é que o evento movimente R$ 2,6 bilhões em negócios entre os participantes.

Mas, para Fábio, ter o maior evento não é o suficiente. O objetivo dele é ter o melhor. E é graças a uma habilidade apurada de tomada de decisões que ele está no caminho certo para chegar lá.

Como surgiu a ideia da feira de tecnologia e inovação brasileira?

“É uma questão de enxergar as oportunidades do presente pensando no futuro, tomando as decisões corretas para que sua visão se materialize e não fique apenas no sonho”, conta.

Quando começou os trabalhos da ASSERJ, Fábio levou isso a sério. Primeiro ele transformou a Super Rio Expo Food na segunda maior feira supermercadista da América Latina.

Ele já tinha vasta experiência no setor. Em 18 anos como advogado, ajudou a Supermercados Mundial a fundar seu departamento jurídico e tinha sido conselheiro na ASSERJ antes de ser convidado duas vezes para ser presidente. O aceite para o cargo depois só na segunda tentativa da associação.

Tudo ia bem, mas foi em 2018, atendendo a feira do varejo da NRF em Nova York, que ele encontrou o caminho para o futuro: tecnologia e inovação.

Por acaso, ele conheceu o diretor global de varejo da IBM, gigante da tecnologia nos EUA. Depois de ouvi-lo cantando um conhecido funk carioca, Fábio se aproximou, eles começaram a conversar e ele aproveitou a chance ali mesmo.

“Eu, malandramente, falei ‘você tem que ir comigo para palestrar no meu evento de tecnologia e inovação’. Evento que não existia! Ele topou.”

Apostando em uma ideia e tomando as decisões certas

Contando com o palestrante de renome, Fábio correu para organizar o evento de tecnologia e inovação que se tornaria o embrião da Rio Innovation Week, o Conecta Varejo. A conferência foi um sucesso, recebendo 600 pessoas e começando com uma nota alta.

Depois disso, seu atual sócio da RIW, Jerônimo Vargas, entrou na jogada e eles começaram a planejar uma conferência de tecnologia para todos os setores. A ideia não podia ficar só no varejo.

Em 2019 realizaram uma nova edição, com 6 mil pessoas no Rio. “Começamos a decolar. Estava tudo pronto para alçar voo. Foi aí que veio a pandemia”, conta.

E agora? Como fazemos o Rio Innovation Week dar certo?

Fábio percebeu que muitos eventos de tecnologia importantes não seriam realizados devido às consequências da pandemia de Covid-19.

“Foi aí que a gente teve a sacada de criar um evento hub, abraçando todos os outros. Com ele, podíamos dividir despesas, fazer uma só segurança para todos os eventos e afins. Entendi que esses eventos só aconteceriam juntos e assim fizemos”, conta.

Assim surgiu a Rio Innovation Week. Hoje, o evento conta com 37 conferências, incluindo gigantes como G20, Pacto Global, B2Mamy, BRIFW, Desenvolvimento Humano Organizacional, Planatiers, Ponto Futuro, Sociedade do Futuro e outros.

A edição de 2024 será conduzida pela temática “Humanização em tempos de inteligência artificial”, terá 19 patrocinadores, 29 parceiros, 280 expositores e a expectativa de gerar 20 mil empregos diretos e indiretos.

Quando olha para trás, pro começo, quando nem festa de aniversário ele não sabia fazer, Fábio se orgulha e reafirma sua identidade: “Eu sou um tomador de decisões e um cara que tenta todos os dias aprimorar a sua visão estratégica”.

