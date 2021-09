Apple confirma evento e deve apresentar novo iPhone no dia 14

Agora é oficial! Nesta terça-feira, 7, a Apple confirmou o próximo grande evento da empresa para a próxima terça-feira, 14/9, às 14 horas no horário de Brasília.

A expectativa de analistas é que o iPhone 13 e a nova linha de smartwatches sejam anunciados durante a conferência virtual.

A empresa de Tim Cook tende a realizar entre três a quatro eventos durante o ano, sendo que os últimos acontecem entre setembro e outubro: o primeiro normalmente é a apresentação de novos iPhones e atualizações no Apple Watch, enquanto o segundo foca nos Macs e iPads.

Nos eventos, a Apple costuma anunciar preço, design, informações técnicas e outras novidades dos produtos que chegarão ao mercado em breve.

Quais os rumores sobre o novo iPhone 13?

Os rumores indicam que o iPhone 13 terá visual e tamanho semelhante ao 12, mas com novas opções de cores, entre elas a Matte Black e o bronze alaranjado, e melhorias na câmera.

Outras supostas novidades incluem uma opção do smartphone com 1 terabyte de memória, ligações de emergência via satélite e suporte para carga rápida com adaptadores de 20 e 25 watts para as versões Pro e Pro Max. A expectativa é que os preços variem entre 6.800 e 11.300 reais.

Já os rumores sobre os relógios inteligentes indicam que a nova linha Series 7 terá bordas mais planas e telas maiores.

Supostamente o modelo maior terá uma tela de 1,9 polegada (a atual tem 1,78) e resolução de 396 x 484, ante 368 x 448 no modelo sendo substituído.

Esse aumento significa que o relógio terá cerca de 16% mais pixels, permitindo uma maior visualização dos bits de informação que aparecem nos relógios.

De acordo com o The Verge, é esperado que a empresa também divulgue uma data de lançamento para o iOS 15 caso o novo iPhone seja anunciado. O evento será transmitido pelo site da Apple.