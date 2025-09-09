Lançamento do iPhone 17: saiba como assistir ao evento da Apple

Repórter
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09h28.
Nesta terça-feira, 9, a Apple realiza em Cupertino, nos Estados Unidos, seu evento mais aguardado do ano: o lançamento oficial da linha iPhone 17. A transmissão, marcada para as 14h (horário de Brasília), será feita ao vivo no YouTube, no site oficial da companhia e pelo aplicativo Apple TV.
Como em anos anteriores, o palco não deve se restringir apenas ao smartphone. Há expectativa de que a empresa revele também a 11ª geração do Apple Watch, uma nova versão do modelo Ultra (Ultra 3) e os AirPods Pro 3, fones que consolidaram o formato true wireless como padrão de mercado.
Os rumores indicam que a Apple apresentará quatro variações do iPhone 17: o modelo padrão, a versão Air, o Pro e o Pro Max.
Entre as possíveis novidades técnicas, o iPhone 17 Pro Max pode ser o primeiro modelo da linha a superar a marca de 5.000 mAh de bateria.
Há ainda especulações sobre câmeras de 48 megapixels na traseira e 24 megapixels na parte frontal, presentes em todos os modelos.