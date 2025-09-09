Tecnologia

Lançamento do iPhone 17: saiba como assistir ao evento da Apple

Apresentação deve trazer quatro novos modelos de iPhone, além de atualizações para Apple Watch e AirPods Pro

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 09h28.

Nesta terça-feira, 9, a Apple realiza em Cupertino, nos Estados Unidos, seu evento mais aguardado do ano: o lançamento oficial da linha iPhone 17. A transmissão, marcada para as 14h (horário de Brasília), será feita ao vivo no YouTube, no site oficial da companhia e pelo aplicativo Apple TV.

yt thumbnail

Como em anos anteriores, o palco não deve se restringir apenas ao smartphone. Há expectativa de que a empresa revele também a 11ª geração do Apple Watch, uma nova versão do modelo Ultra (Ultra 3) e os AirPods Pro 3, fones que consolidaram o formato true wireless como padrão de mercado.

Quatro modelos e novos formatos

Os rumores indicam que a Apple apresentará quatro variações do iPhone 17: o modelo padrão, a versão Air, o Pro e o Pro Max.

  • iPhone 17: deve manter design semelhante ao da geração anterior.
  • iPhone 17 Air: chega para substituir a versão Plus, com destaque para a espessura de apenas 5,5 mm, tornando-se um dos smartphones mais finos já lançados pela empresa.
  • iPhone 17 Pro e Pro Max: devem estrear um módulo de câmeras que ocupa toda a parte superior traseira, abandonando o arranjo lateral.

Entre as possíveis novidades técnicas, o iPhone 17 Pro Max pode ser o primeiro modelo da linha a superar a marca de 5.000 mAh de bateria.

Há ainda especulações sobre câmeras de 48 megapixels na traseira e 24 megapixels na parte frontal, presentes em todos os modelos.

