Apple Watch volta a medir oxigênio no sangue após liberação nos EUA

Alguns modelos de Apple Watch comercializados nos EUA terão o recurso de medição de oxigênio no sangue restaurado, após a empresa obter aprovação da agência alfandegária do país. A liberação foi necessária devido a uma disputa de patente, que impedia a Apple de enviar a tecnologia até ser autorizada.

Com isso, a Apple anunciou nesta quinta-feira, 14, que lançará uma atualização de software para reativar o aplicativo "Oxigênio no Sangue" em modelos como o Series 9, Series 10 e Ultra 2 vendidos nos Estados Unidos.

Esse recurso havia sido removido em janeiro de 2024, após a empresa perder uma ação judicial sobre patentes. Versões adquiridas fora dos EUA ou antes dessa data mantiveram a funcionalidade ativa durante esse período.

Disputa de patente

A atualização de software é o mais recente capítulo de uma disputa sobre a origem do recurso para medição dos níveis de oxigênio no sangue. A Masimo, empresa de tecnologia médica de Irvine, Califórnia, pioneira na oximetria de pulso, processou a Apple junto à Comissão de Comércio Internacional (ITC), alegando violação de patente. O tribunal decidiu contra a Apple em 2023.

Em vez de descontinuar as vendas do Apple Watch, a empresa buscou e obteve permissão para continuar comercializando os dispositivos, desde que com o recurso removido. Ao mesmo tempo, engenheiros da Apple trabalharam em uma atualização de software que restauraria a funcionalidade sem infringir as patentes da Masimo. Por isso, a aprovação da agência alfandegária dos EUA foi necessária para enviar o software.

Impacto nas vendas

Ainda não está claro como a disputa de patente afetou as vendas do Apple Watch. Após a remoção do recurso, as vendas caíram 10%, para US$ 16,58 bilhões, segundo estimativas da S&P Global Market Intelligence.

A Apple foi a primeira a lançar relógios com capacidade de detectar os níveis de oxigênio no sangue em 2020. O recurso se tornou popular durante a pandemia de Covid-19, que podia causar baixos níveis de oxigênio e problemas respiratórios.

Em um comunicado, Nikki Rothberg, porta-voz da Apple, destacou que a empresa trabalha para criar produtos que ofereçam recursos de saúde, bem-estar e segurança baseados em ciência e com foco na privacidade.