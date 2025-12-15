Keeta testa capacete inteligente com entregadores em São PauloD

A Keeta, plataforma de entregas da chinesa Meituan, iniciou a distribuição de capacetes inteligentes para entregadores no Brasil. O equipamento, já utilizado em cidades chinesas, será testado inicialmente por ciclistas parceiros em São Paulo e, depois, adaptado para motociclistas.

A proposta da empresa é associar tecnologia e segurança no processo de entregas, com impacto direto na rotina dos entregadores.

Tony Qiu: presidente de operações internacionais da Keeta

Desenvolvido pela Meituan, o capacete inteligente traz sensores que detectam movimentos bruscos e situações de risco.

O dispositivo também inclui um sistema de navegação que fornece instruções sonoras e visuais, reduzindo a necessidade de o entregador checar o celular enquanto pedala ou dirige.

Segundo a empresa, a distribuição será feita de forma gradual, com os primeiros testes programados para acontecer nos próximos meses em São Paulo. A previsão é de que os modelos voltados para motociclistas sejam desenvolvidos a partir da experiência com ciclistas.

Keeta promete R$ 100 mi em estrutura e apoio a entregadores

Além da inovação tecnológica, a Keeta anunciou um pacote de iniciativas para atrair e manter entregadores na plataforma. A empresa pretende investir R$ 100 milhões em ações de suporte, incluindo a inauguração de um centro físico na zona sul de São Paulo, no bairro de Santo Amaro.

O espaço terá área de descanso, água, banheiros e cozinha equipada com micro-ondas.