Justin Bieber critica interface do iPhone e diz que vai 'dar mata-leão' na Apple

O cantor Justin Bieber usou suas contas no X e no Instagram para criticar o funcionamento dos controles de áudio no aplicativo de mensagens da Apple, o iMessage. Bieber reclamou que, ao tentar enviar mensagens, a função de ditado ou de gravação de áudio é acionada acidentalmente e interrompe a música que está ouvindo. Em tom de brincadeira, ameaçou “dar um mata-leão em todo mundo da Apple”.

Segundo o artista, o problema ocorre mesmo com a função de ditado desligada, porque o botão de nota de voz continua no mesmo lugar do botão de envio de mensagem. Ele compartilhou uma captura de tela para ilustrar o incômodo. O relato gerou ampla repercussão nas redes sociais e foi comentado por nomes relevantes do setor de tecnologia.

Ian Silber, chefe de design de produto da OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, convidou Bieber para uma sessão de análise de design. Também comentaram a postagem figuras como Elon Musk, dono da Tesla e do X, e Joe Gebbia, cofundador da Airbnb e atual membro do conselho da Tesla.

O episódio ocorre em uma semana conturbada para a Apple, que enfrentou uma série de baixas na sua equipe de liderança. John Giannandrea, responsável por IA, planeja deixar o cargo. Alan Dye, chefe de design de interface, está se mudando para o laboratório de realidade aumentada da Meta. Outras executivas veteranas, como Lisa Jackson e Kate Adams, também anunciaram aposentadoria.

A reclamação sobre o botão de áudio não é nova: desde versões anteriores do iOS, usuários relatam a mesma frustração ao tentar enviar mensagens de texto. O site India Today apontou que o erro continua presente mesmo no iOS 26, última versão do sistema.