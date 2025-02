Jovem usa dados do Google para provar inocência

Um jovem de 27 anos, acusado de roubo a uma joalheria em Tianguá, Ceará, conseguiu provar sua inocência com dados coletados pelo Google Takeout. O material mostrou que ele estava na Bahia no momento do crime.

A decisão reforça a importância de provas digitais em processos judiciais. Prints de tela não são aceitos como evidência, mas dados auditáveis de geolocalização podem determinar o destino de uma acusação.

A família apresentou capturas de tela indicando a localização do jovem, mas isso não foi suficiente para comprovar sua inocência. Com a análise técnica de dados do Google, foi possível verificar sua presença em um estabelecimento na Bahia dez vezes no período do crime.

"A simples captura de tela não é aceita como prova, pois pode ser manipulada", explicou o defensor público Thácilo Evangelista.

Com a comprovação dos dados, o juiz revogou a prisão e retirou a acusação. O caso pode abrir precedentes para o uso de provas digitais na Justiça brasileira.

O Google Takeout permite realizar o download de dados armazenados nos produtos Google.

Confira o passo a passo para fazer o download de seus próprios dados: