Jogo brasileiro chega à Netflix; Relic Hunters é um RPG estilo pixel art

A Netflix está adicionando exclusivamente a seu catálogo o game Relic Hunters: Rebeldes, da desenvolvedora brasileira Rogue Snail.

O jogo já está disponível desde terça-feira, 3, e pode ser baixado pelos assinantes do serviço de streaming da empresa diretamente nos dispositivos móveis que utilizem sistema operacional iOS ou Android.

O título, do gênero RPG, coloca os jogadores para jogar como quatro caçadores que precisam coletar diferentes armas e itens para derrotar inimigos animalescos que se alternam entre patos e tartarugas espaciais vindos do Império Ducan.

Além da jogatina divertida, é possível dizer que o game cumpre bem as intenções de diversidade e inclusão da Netflix. Relic Hunters: Rebeldes possui um personagem não binário (Baru) que foi criado por uma pessoa não binária, desenhado por uma mulher trans e dublado por uma pessoa não binária.

Nova empreitada em games

Com a demonstração de que atingiu o possível teto no setor de streaming de filmes e séries, a Netflix tem elevando seus investimentos no mercado de jogos, montando uma plataforma de jogos mobile dentro do aplicativo Netflix.

Em menos de um ano a companhia já adquiriu três desenvolvedoras de games: Night School, conhecido pelo jogo Oxenfree; o estúdio finlandês Next Games, responsável pelo jogo Stranger Things; e a desenvolvedora de Dungeon Boss, a Boss Fight Entertainment.