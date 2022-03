Netflix compra estúdio de jogos de Stranger Things por US$ 72 milhões

No início de novembro de 2021, a Netflix liberou aos poucos o seu novo serviço de jogos para celulares e deu o tom de que começaria a investir com mais afinco nessa seara.

Nesta quarta-feira, 2, a empresa avançou mais um passo e anunciou a compra do Next Games por 72 milhões de dólares, um estúdio de games especializado em títulos mobile e que já trabalhou com a plataforma de streaming recentemente, lançando um jogo de Stranger Things, além de um game da série The Walking Dead.

Com quase 10 anos, o Next Games tem como fonte de receita, sobretudo, a venda de produtos digitais dentro dos jogos que desenvolve. Com a entrada da Netflix, é possível que a gestão dos jogos mude e as microtransações sejam abandonas enquanto a empresa tenta dar tração à loja de games.

“A Next Games tem uma equipe muito experiente, forte histórico com jogos para celular inspirados por franquias de entretenimento e sólidos recursos operacionais”, disse Michael Verdu, vice-presidente de jogos da Netflix, em comunicado à imprensa. “Estamos animados para ver a Next Games se juntar ao universo Netflix como um estúdio principal em uma região estratégica, expandindo nossas capacidades internas de estúdio de jogos”.

Em setembro de 2021, a Netflix já havia comprado o estúdio Night School, que produziu alguns poucos jogos indies. Somado com a compra de hoje, fica claro que a empresa vai avançar ainda mais no setor e deve incomodar rivais como AppStore e PlayStore.