Quatro lideranças de impacto serão reconhecidas pelo Women for Worth no Brasil

L’Oréal Paris, marca nº 1 de beleza do mundo, traz ao Brasil o Women for Worth, programa global que apoia projetos sociais voltados a ampliar as oportunidades e a autonomia das mulheres. A cerimônia de premiação da primeira edição brasileira será realizada em 8 de março de 2027, Dia Internacional da Mulher.

Em parceria com o Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME), fundado por Ana Fontes, a iniciativa vai reconhecer quatro lideranças do terceiro setor que transformam positivamente a realidade de mulheres em todo o país. . Cada selecionado receberá R$ 120 mil para apoiar sua iniciativa, além de uma trilha de mentoria com especialistas e visibilidade nacional e internacional.

O anúncio foi feito em 10 de novembro. As inscrições serão abertas em dezembro, e as orientações para participar, assim como a composição completa dos juradosi, serão divulgadas no início do mês. Ana Fontes, fundadora da instituicação que firmou parceria com L’Oréal Paris para a primeira edição do prêmio no Brasil, atuará como presidente do jurí.

Apoio para ampliar o alcance

Na edição brasileira, os reconhecimentos serão distribuídos em quatro categorias: Women & Art and Culture, Women & Tech, Women & Sports e Men for Worth. As três primeiras contemplam iniciativas ligadas à cultura, à tecnologia e ao esporte. A quarta reconhece homens que atuam como aliados da igualdade de gênero.

Além do aporte financeiro, cada liderança terá acesso a mentorias com integrantes do júri, especialistas e parceiros do ecossistema da marca. Os projetos também poderão ganhar visibilidade por meio da plataforma global de divulgação de L’Oréal Paris.

“Conhecemos de perto os desafios de quem trabalha para ampliar as oportunidades das mulheres no Brasil. Muitas dessas lideranças já têm soluções em prática, mas precisam de recursos e conexões para levar seu trabalho mais longe. O Women for Worth é uma oportunidade de fortalecer essas iniciativas e reconhecer que o impacto de cada uma delas vai além de uma trajetória individual: alcança famílias, comunidades e outras mulheres. É nessa força coletiva que acreditamos”, afirma Ana Fontes, fundadora do IRME.



As lideranças selecionadas receberão R$ 120 mil cada, além de mentoria e visibilidade para ampliar o alcance de suas iniciativas.

Da experiência global ao contexto brasileiro

A iniciativa dá continuidade a duas décadas do Women of Worth, programa criado nos Estados Unidos. Agora, com o Women for Worth, chegando a diversos mercados em que a marca está presente, L’Oréal Paris amplia o escopo da premiação para reconhecer lideranças de organizações sem fins lucrativos que atuam em diferentes países.

O programa também se apoia no Self-Worth Tracker, estudo desenvolvido por L’Oréal Paris em parceria com a Ipsos e a Universidade de Oxford. A pesquisa identifica quatro desafios que afetam a percepção de valor e o lugar das mulheres na sociedade. São eles: segurança física e psicológica, igualdade salarial, independência financeira e acesso ao emprego. Esses temas ajudam a orientar as categorias e a avaliação das iniciativas.



Para Maíra da Matta, diretora-geral de L’Oréal Paris no Brasil, apoiar quem já trabalha para enfrentar esses desafios é uma forma de contribuir para mudanças duradouras.

“Em L’Oréal Paris, acreditamos que a confiança começa quando cada mulher reconhece o próprio valor. Com o Women for Worth, queremos apoiar quem já transforma realidades, ampliando a visibilidade e os recursos de lideranças que abrem caminhos para outras mulheres. É assim que colocamos nosso propósito em prática e contribuímos para mudanças duradouras, conectadas às necessidades das brasileiras, porque nós valemos muito”, afirma.

Os quatro selecionados serão celebrados em 8 de março de 2027, data que marcará o 50º Dia Internacional da Mulher.