A aba do Google Chrome recarrega quando você volta para ela porque o navegador a desativou para poupar memória. O responsável é a Economia de memória (Memory Saver), função do Chrome para computador que tira do ar as páginas sem uso. Segundo a central de ajuda do Google, a aba inativa recarrega de forma automática assim que o usuário a acessa.

O ajuste fica no menu Desempenho e permite tanto desligar o recurso quanto mantê-lo com exceções para sites específicos. Com o Chrome presente em cerca de 77% dos acessos a navegadores no Brasil em setembro de 2026, segundo o StatCounter, a configuração vale para a maior parte dos usuários do país.

O que é a Economia de memória do Chrome?

É um recurso que desativa abas abertas em segundo plano depois de um tempo sem uso. O título e o ícone continuam na barra, mas o conteúdo da página sai da memória RAM, que fica livre para a aba em uso e para outros programas.

O efeito aparece mais em computadores com pouca RAM ou em quem mantém dezenas de abas abertas. Como a página é carregada de novo, o retorno a ela consome dados de internet e nem sempre preserva a posição de rolagem ou conteúdos temporários.

Para saber quais abas estão inativas, ative a opção Aparência das abas inativas, no mesmo menu Desempenho. Com ela, o ícone das páginas desativadas aparece dentro de um círculo pontilhado.

Como desativar a Economia de memória no Chrome

O passo a passo funciona no Chrome para Windows, Mac, Linux e Chromebook:

Abra o Chrome e clique no ícone de três pontos, no canto superior direito; Selecione Configurações; No menu lateral esquerdo, clique em Desempenho; Desative a chave Economia de memória.

Para chegar direto à tela, digite chrome://settings/performance na barra de endereços. Desligar o recurso acaba com o recarregamento por inatividade, mas aumenta o consumo de RAM. Em máquinas mais modestas, o computador pode ficar lento com muitas abas abertas.

Qual nível da Economia de memória escolher?

Quem prefere manter o recurso ligado pode trocar a intensidade logo abaixo da chave. O Google oferece três níveis, que mudam o tempo até a aba ficar inativa:

Moderado: a aba é desativada depois de um período mais longo sem uso;

a aba é desativada depois de um período mais longo sem uso; Equilibrado: o período é definido pelo Chrome como ideal, e é a opção recomendada pelo Google;

o período é definido pelo Chrome como ideal, e é a opção recomendada pelo Google; Máximo: a aba é desativada mais cedo, o que libera mais RAM e aumenta a frequência de recarregamentos.

Para quem se incomoda com o recarregamento, o nível Moderado reduz o problema sem abrir mão da economia de memória.

Como impedir que um site específico recarregue no Chrome

A lista de exceções mantém sempre ativas as páginas usadas o dia inteiro, como Gmail, Google Docs, WhatsApp Web ou um painel de trabalho, enquanto as demais abas continuam sendo desativadas. Para configurar:

Acesse Configurações > Desempenho; Ao lado de Manter estes sites sempre ativos, clique em Adicionar; Selecione um dos sites abertos ou digite o endereço do site; Confirme em Adicionar.

O formato do endereço muda o alcance da regra. Digitar google.com inclui subdomínios, como drive.google.com. O asterisco funciona como curinga: youtube.com/watch?v=* cobre todos os vídeos do YouTube.

Quais abas o Chrome não desativa?

Algumas atividades impedem que a página fique inativa, mesmo com a Economia de memória no nível Máximo. Segundo o Google, são elas:

Mídia: áudio ou vídeo em reprodução, incluindo chamadas;

áudio ou vídeo em reprodução, incluindo chamadas; Tela: compartilhamento de tela em andamento;

compartilhamento de tela em andamento; Notificações: páginas que enviam alertas ao usuário;

páginas que enviam alertas ao usuário; Downloads: arquivos sendo baixados;

arquivos sendo baixados; Formulários: campos preenchidos pela metade;

campos preenchidos pela metade; Abas fixadas: páginas presas no início da barra;

páginas presas no início da barra; Dispositivos: conexão ativa com aparelhos USB ou Bluetooth.

Fixar a aba é o atalho mais rápido para proteger uma página sem mexer nas configurações. Basta clicar com o botão direito sobre ela e escolher Fixar.

Por que a aba continua recarregando com o recurso desligado?

Se as páginas recarregam mesmo com a Economia de memória desativada, a causa pode estar em outro ponto do navegador ou do computador:

RAM no limite: quando a memória do computador se esgota, o Chrome ainda pode descartar abas para evitar travamentos. Fechar programas e abas paradas resolve;

quando a memória do computador se esgota, o Chrome ainda pode descartar abas para evitar travamentos. Fechar programas e abas paradas resolve; Alertas de desempenho: o Chrome exibe avisos sugerindo desativar abas quando a navegação fica lenta. Quem clica em Corrigir agora autoriza a desativação. O alerta pode ser desligado em Desempenho, na seção Geral;

o Chrome exibe avisos sugerindo desativar abas quando a navegação fica lenta. Quem clica em autoriza a desativação. O alerta pode ser desligado em Desempenho, na seção Geral; Extensões de suspensão: complementos que economizam RAM ou "congelam" abas agem por conta própria. Abra a mesma página em uma janela anônima, onde as extensões ficam desligadas por padrão. Se o problema sumir, a extensão é a causa;

complementos que economizam RAM ou "congelam" abas agem por conta própria. Abra a mesma página em uma janela anônima, onde as extensões ficam desligadas por padrão. Se o problema sumir, a extensão é a causa; Navegador desatualizado: confira a versão em Ajuda > Sobre o Google Chrome, que baixa a atualização disponível.

A aba do Chrome também recarrega no celular?

Sim, mas por outro motivo. As configurações de desempenho, incluindo a Economia de memória, não existem no Chrome para Android e iPhone. No celular, o recarregamento costuma acontecer quando o próprio sistema encerra o navegador em segundo plano para liberar memória para outros apps.

Nesse caso, não há chave para desligar. Fechar apps abertos sem necessidade e salvar textos longos antes de trocar de aplicativo reduz o risco de perder o que estava na tela.