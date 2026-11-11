Aba do Chrome recarregando: Economia de memória descarta páginas sem uso e pode ser configurada no menu Desempenho (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10h00.
Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 10h22.
A matéria explica por que as abas do Google Chrome recarregam quando voltamos a elas e como configurar o recurso de Economia de memória para evitar isso. O Chrome desativa abas em segundo plano para economizar memória RAM, mas isso causa recarregamento ao voltar à aba. O artigo detalha como desativar o recurso, ajustar níveis de economia e configurar exceções para sites específicos.
A aba do Google Chrome recarrega quando você volta para ela porque o navegador a desativou para poupar memória. O responsável é a Economia de memória (Memory Saver), função do Chrome para computador que tira do ar as páginas sem uso. Segundo a central de ajuda do Google, a aba inativa recarrega de forma automática assim que o usuário a acessa.
O ajuste fica no menu Desempenho e permite tanto desligar o recurso quanto mantê-lo com exceções para sites específicos. Com o Chrome presente em cerca de 77% dos acessos a navegadores no Brasil em setembro de 2026, segundo o StatCounter, a configuração vale para a maior parte dos usuários do país.
É um recurso que desativa abas abertas em segundo plano depois de um tempo sem uso. O título e o ícone continuam na barra, mas o conteúdo da página sai da memória RAM, que fica livre para a aba em uso e para outros programas.
O efeito aparece mais em computadores com pouca RAM ou em quem mantém dezenas de abas abertas. Como a página é carregada de novo, o retorno a ela consome dados de internet e nem sempre preserva a posição de rolagem ou conteúdos temporários.
Para saber quais abas estão inativas, ative a opção Aparência das abas inativas, no mesmo menu Desempenho. Com ela, o ícone das páginas desativadas aparece dentro de um círculo pontilhado.
O passo a passo funciona no Chrome para Windows, Mac, Linux e Chromebook:
Para chegar direto à tela, digite chrome://settings/performance na barra de endereços. Desligar o recurso acaba com o recarregamento por inatividade, mas aumenta o consumo de RAM. Em máquinas mais modestas, o computador pode ficar lento com muitas abas abertas.
Quem prefere manter o recurso ligado pode trocar a intensidade logo abaixo da chave. O Google oferece três níveis, que mudam o tempo até a aba ficar inativa:
Para quem se incomoda com o recarregamento, o nível Moderado reduz o problema sem abrir mão da economia de memória.
A lista de exceções mantém sempre ativas as páginas usadas o dia inteiro, como Gmail, Google Docs, WhatsApp Web ou um painel de trabalho, enquanto as demais abas continuam sendo desativadas. Para configurar:
O formato do endereço muda o alcance da regra. Digitar google.com inclui subdomínios, como drive.google.com. O asterisco funciona como curinga: youtube.com/watch?v=* cobre todos os vídeos do YouTube.
Algumas atividades impedem que a página fique inativa, mesmo com a Economia de memória no nível Máximo. Segundo o Google, são elas:
Fixar a aba é o atalho mais rápido para proteger uma página sem mexer nas configurações. Basta clicar com o botão direito sobre ela e escolher Fixar.
Se as páginas recarregam mesmo com a Economia de memória desativada, a causa pode estar em outro ponto do navegador ou do computador:
Sim, mas por outro motivo. As configurações de desempenho, incluindo a Economia de memória, não existem no Chrome para Android e iPhone. No celular, o recarregamento costuma acontecer quando o próprio sistema encerra o navegador em segundo plano para liberar memória para outros apps.
Nesse caso, não há chave para desligar. Fechar apps abertos sem necessidade e salvar textos longos antes de trocar de aplicativo reduz o risco de perder o que estava na tela.
Não. A aba continua na barra do Chrome com título e ícone. Só o conteúdo sai da memória e é carregado de novo quando o usuário volta a ela.
O Google informa que formulários preenchidos pela metade impedem a desativação da aba. Ainda assim, conteúdos que o site não salva sozinho podem se perder em um recarregamento por falta de RAM.
Sim. A página é baixada de novo, o que consome dados como em uma nova visita ao site.
Pode deixar, sobretudo com muitas abas abertas e pouca RAM. Manter o recurso no nível Equilibrado e adicionar os sites principais às exceções evita o recarregamento sem abrir mão do desempenho.
Não. As configurações de desempenho do Chrome estão disponíveis apenas na versão para computador.