Tecnologia

Por que a aba do Chrome recarrega quando você volta para ela? Veja como resolver

A aba do Chrome recarrega por causa da Economia de memória; veja como desativar o recurso ou criar exceções para sites nas configurações do navegador

Aba do Chrome recarregando: Economia de memória descarta páginas sem uso e pode ser configurada no menu Desempenho (Getty Images)

Aba do Chrome recarregando: Economia de memória descarta páginas sem uso e pode ser configurada no menu Desempenho (Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10h00.

Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 10h22.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto32s

A matéria explica por que as abas do Google Chrome recarregam quando voltamos a elas e como configurar o recurso de Economia de memória para evitar isso. O Chrome desativa abas em segundo plano para economizar memória RAM, mas isso causa recarregamento ao voltar à aba. O artigo detalha como desativar o recurso, ajustar níveis de economia e configurar exceções para sites específicos.

A aba do Google Chrome recarrega quando você volta para ela porque o navegador a desativou para poupar memória. O responsável é a Economia de memória (Memory Saver), função do Chrome para computador que tira do ar as páginas sem uso. Segundo a central de ajuda do Google, a aba inativa recarrega de forma automática assim que o usuário a acessa.

O ajuste fica no menu Desempenho e permite tanto desligar o recurso quanto mantê-lo com exceções para sites específicos. Com o Chrome presente em cerca de 77% dos acessos a navegadores no Brasil em setembro de 2026, segundo o StatCounter, a configuração vale para a maior parte dos usuários do país.

O que é a Economia de memória do Chrome?

É um recurso que desativa abas abertas em segundo plano depois de um tempo sem uso. O título e o ícone continuam na barra, mas o conteúdo da página sai da memória RAM, que fica livre para a aba em uso e para outros programas.

O efeito aparece mais em computadores com pouca RAM ou em quem mantém dezenas de abas abertas. Como a página é carregada de novo, o retorno a ela consome dados de internet e nem sempre preserva a posição de rolagem ou conteúdos temporários.

Para saber quais abas estão inativas, ative a opção Aparência das abas inativas, no mesmo menu Desempenho. Com ela, o ícone das páginas desativadas aparece dentro de um círculo pontilhado.

Como desativar a Economia de memória no Chrome

O passo a passo funciona no Chrome para Windows, Mac, Linux e Chromebook:

  1. Abra o Chrome e clique no ícone de três pontos, no canto superior direito;
  2. Selecione Configurações;
  3. No menu lateral esquerdo, clique em Desempenho;
  4. Desative a chave Economia de memória.

Para chegar direto à tela, digite chrome://settings/performance na barra de endereços. Desligar o recurso acaba com o recarregamento por inatividade, mas aumenta o consumo de RAM. Em máquinas mais modestas, o computador pode ficar lento com muitas abas abertas.

Qual nível da Economia de memória escolher?

Quem prefere manter o recurso ligado pode trocar a intensidade logo abaixo da chave. O Google oferece três níveis, que mudam o tempo até a aba ficar inativa:

  • Moderado: a aba é desativada depois de um período mais longo sem uso;
  • Equilibrado: o período é definido pelo Chrome como ideal, e é a opção recomendada pelo Google;
  • Máximo: a aba é desativada mais cedo, o que libera mais RAM e aumenta a frequência de recarregamentos.

Para quem se incomoda com o recarregamento, o nível Moderado reduz o problema sem abrir mão da economia de memória.

Como impedir que um site específico recarregue no Chrome

A lista de exceções mantém sempre ativas as páginas usadas o dia inteiro, como Gmail, Google Docs, WhatsApp Web ou um painel de trabalho, enquanto as demais abas continuam sendo desativadas. Para configurar:

  1. Acesse Configurações > Desempenho;
  2. Ao lado de Manter estes sites sempre ativos, clique em Adicionar;
  3. Selecione um dos sites abertos ou digite o endereço do site;
  4. Confirme em Adicionar.

O formato do endereço muda o alcance da regra. Digitar google.com inclui subdomínios, como drive.google.com. O asterisco funciona como curinga: youtube.com/watch?v=* cobre todos os vídeos do YouTube.

Quais abas o Chrome não desativa?

Algumas atividades impedem que a página fique inativa, mesmo com a Economia de memória no nível Máximo. Segundo o Google, são elas:

  • Mídia: áudio ou vídeo em reprodução, incluindo chamadas;
  • Tela: compartilhamento de tela em andamento;
  • Notificações: páginas que enviam alertas ao usuário;
  • Downloads: arquivos sendo baixados;
  • Formulários: campos preenchidos pela metade;
  • Abas fixadas: páginas presas no início da barra;
  • Dispositivos: conexão ativa com aparelhos USB ou Bluetooth.

Fixar a aba é o atalho mais rápido para proteger uma página sem mexer nas configurações. Basta clicar com o botão direito sobre ela e escolher Fixar.

Por que a aba continua recarregando com o recurso desligado?

Se as páginas recarregam mesmo com a Economia de memória desativada, a causa pode estar em outro ponto do navegador ou do computador:

  • RAM no limite: quando a memória do computador se esgota, o Chrome ainda pode descartar abas para evitar travamentos. Fechar programas e abas paradas resolve;
  • Alertas de desempenho: o Chrome exibe avisos sugerindo desativar abas quando a navegação fica lenta. Quem clica em Corrigir agora autoriza a desativação. O alerta pode ser desligado em Desempenho, na seção Geral;
  • Extensões de suspensão: complementos que economizam RAM ou "congelam" abas agem por conta própria. Abra a mesma página em uma janela anônima, onde as extensões ficam desligadas por padrão. Se o problema sumir, a extensão é a causa;
  • Navegador desatualizado: confira a versão em Ajuda > Sobre o Google Chrome, que baixa a atualização disponível.

A aba do Chrome também recarrega no celular?

Sim, mas por outro motivo. As configurações de desempenho, incluindo a Economia de memória, não existem no Chrome para Android e iPhone. No celular, o recarregamento costuma acontecer quando o próprio sistema encerra o navegador em segundo plano para liberar memória para outros apps.

Nesse caso, não há chave para desligar. Fechar apps abertos sem necessidade e salvar textos longos antes de trocar de aplicativo reduz o risco de perder o que estava na tela.

Perguntas frequentes

A Economia de memória fecha minhas abas?

Não. A aba continua na barra do Chrome com título e ícone. Só o conteúdo sai da memória e é carregado de novo quando o usuário volta a ela.

Vou perder o que estava digitando?

O Google informa que formulários preenchidos pela metade impedem a desativação da aba. Ainda assim, conteúdos que o site não salva sozinho podem se perder em um recarregamento por falta de RAM.

O recarregamento gasta internet?

Sim. A página é baixada de novo, o que consome dados como em uma nova visita ao site.

Desligar a Economia de memória deixa o computador mais lento?

Pode deixar, sobretudo com muitas abas abertas e pouca RAM. Manter o recurso no nível Equilibrado e adicionar os sites principais às exceções evita o recarregamento sem abrir mão do desempenho.

Dá para desativar a função no celular?

Não. As configurações de desempenho do Chrome estão disponíveis apenas na versão para computador.

Acompanhe tudo sobre:ChromeGoogleInternetTecnologia

Mais de Tecnologia

Ransomware no varejo: dados sequestrado 62% e recuperação fica mais cara

Site não funciona no Chrome? Veja como apagar só os cookies dele

De Itaipu ao Porto de Santos: vulnerabilidade expõe infraestrutura do Brasil a ciberataques

Déficit de 200 mil profissionais deixa infraestrutura do Brasil refém do cibercrime

Mais na Exame

Mercados

Acabou o mundo do juro zero, diz estrategista do JP Morgan. E há 3 motivos para isso

Carreira

Ele trocou a saúde pela Mondelēz e voltou a estudar: 'O diferencial está em não se acomodar'

Negócios

Com R$ 10 milhões, influenciadora cria marca de suplementos e amplia grupo que vai de treinos à moda

Inteligência Artificial

Claude dá até quatro resets de uso a assinantes; veja quem pode resgatar