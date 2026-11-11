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'Se a Selic fosse tão boa, o mundo investiria nela', diz diretor da Avenue

Patrimônio mantido em estruturas offshore no Brasil equivale a pouco menos de 4% do Produto Interno Bruto (PIB)

Investimentos: diversificar patrimônio é uma estratégia para preservar patrimônio (Anbima/Divulgação)

Investimentos: diversificar patrimônio é uma estratégia para preservar patrimônio (Anbima/Divulgação)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h23.

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A taxa básica de juros brasileira, a Selic, está entre as mais altas do mundo e oferece retornos atrativos para quem investe em renda fixa. Mas, se os juros elevados fossem suficientes para garantir a segurança e a rentabilidade de um patrimônio, por que investidores de outros países não concentram seus recursos no Brasil?

“Se a Selic fosse tão boa, o mundo investiria na Selic”, provoca Daniel Haddad, diretor comercial da Avenue, durante o Anbima Global Insights, realizado nesta quarta-feira, 11.

A afirmação não significa que os investimentos brasileiros devam ser abandonados, mas que a concentração de patrimônio em um único país pode expor o investidor a riscos que vão além das oscilações dos juros.

Mas o investimento no exterior enfrenta barreiras culturais que, segundo Haddad, vêm sendo superadas aos poucos. “Até dez anos atrás, quando você falava que tinha dinheiro fora do país, a pessoa já julgava, achava que estava escondendo dinheiro ou fazendo algo ilegal”, afirma.

Com o tempo, a percepção mudou. Se antes a prática era associada a crimes, passou a ser vista como algo burocrático, que exigiria muitos documentos e conhecimentos técnicos. Depois, surgiu a ideia de que investir internacionalmente seria uma alternativa restrita a milionários ou a quem estivesse disposto a correr mais riscos.

“Quando a pessoa percebe que não é ilegal, nem tão burocrático ou complicado, e que não é algo exclusivo de grandes fortunas, começa a entender que qualquer investidor pode ter patrimônio fora do Brasil”, diz Haddad. Para ele, a mudança de mentalidade também envolve compreender que a internacionalização pode ser uma estratégia de preservação de capital, e não apenas uma aposta em ativos estrangeiros.

Ainda há gargalos

A baixa exposição internacional aparece na comparação com outros mercados. Segundo Victor Mazzonetto, head de Fundos Internacionais da XP, o patrimônio mantido em estruturas offshore no Brasil equivale a pouco menos de 4% do Produto Interno Bruto (PIB). Em países latino-americanos e emergentes, a proporção supera 60%, enquanto em mercados desenvolvidos os níveis alcançam 100%.

Para ilustrar a limitação de investir exclusivamente no país, Haddad compara a escolha a uma ida ao supermercado. “Imagine entrar em um mercado com 100 gôndolas e alguém dizer: “Esqueça todas as outras. Você só pode acessar esta aqui, que é a do Brasil’. Isso não faz o menor sentido.”

A diversificação internacional, portanto, amplia o leque de oportunidades e permite distribuir os recursos entre diferentes economias, moedas e classes de ativos. “Nós nos tornamos consumidores globais. Por que não nos tornarmos investidores globais também?”, questiona.

A estratégia também pode ser encarada como uma forma de preservação patrimonial, e não apenas como uma tentativa de buscar retornos maiores. “Não acho que o Brasil vai quebrar. Ninguém quer que o Brasil quebre. Mas, se você tem um carro, provavelmente vai fazer um seguro para ele. Se faz isso com o carro, por que não faria com algo que levou décadas para construir, que é o seu patrimônio?”, diz Haddad.

A comparação ajuda a ilustrar o papel da diversificação: assim como o seguro não pressupõe que um acidente necessariamente acontecerá, a alocação de parte dos investimentos no exterior não depende de uma expectativa de crise no Brasil. O objetivo é reduzir a dependência de um único mercado.

“Quando a diversificação internacional é bem feita, ela traz segurança para o portfólio”, afirma Haddad. Para ele, a estratégia pode atender a diferentes objetivos do investidor, desde o acesso a empresas estrangeiras até a proteção de uma parcela do patrimônio em moedas e ativos de outras economias.

Brasileiros ainda investem pouco no exterior

Apesar do avanço nos últimos anos, a participação dos brasileiros em investimentos internacionais ainda é pequena quando comparada à de outros países.

Dados apresentados por Tatiana Itikawa, superintendente de Representação de Mercados, Autorregulação e Relações. Internacionais da Anbima, com base em informações do Fundo Monetário Internacional (FMI), mostram que a alocação de recursos de brasileiros no exterior cresceu de forma acelerada, mas ainda há espaço para expansão.

Entre 2015 e 2020, os investimentos internacionais representavam cerca de 6,7% da carteira dos brasileiros. No período pós-pandemia, até o fim de 2025, a participação passou a crescer a uma média de 14% ao ano.

O movimento também se refletiu no volume de recursos: aproximadamente US$ 30 bilhões foram investidos no exterior, enquanto US$ 83 bilhões entraram no mercado brasileiro em investimentos de brasileiros fora do país, segundo os números apresentados pela executiva. “Temos muita oportunidade de crescer, mas a velocidade aumentou muito nos últimos anos”, afirma Tatiana.

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