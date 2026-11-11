Site não funciona no Chrome? Veja como apagar só os cookies dele

O login no banco não passa ou a página fica presa num ciclo de recarregamento, enquanto o resto da internet abre sem erro. Quando a falha se concentra em um único endereço, a primeira medida indicada pelo Google é apagar os cookies daquele site no Chrome, sem mexer nos dados dos demais.

Por que apagar só os cookies de um site?

Cookies são pequenos arquivos que os sites gravam no navegador para lembrar quem é o visitante. Eles guardam a sessão de login, o idioma escolhido, os itens do carrinho e outras preferências.

Quando um site muda a estrutura ou o cookie salvo fica desatualizado, os dois deixam de conversar direito, e a página passa a apresentar erros. A limpeza geral do navegador resolve o problema, mas desconecta o usuário de todos os serviços ao mesmo tempo, do e-mail às redes sociais. A exclusão seletiva atinge apenas o endereço com defeito.

Como apagar os cookies de um site no Chrome pelo computador

O Chrome para Windows, macOS e Linux oferece dois caminhos. O primeiro exige o site aberto; o segundo funciona com a página fechada.

Pela barra de endereços

Abra o site que está com problema; Clique no ícone à esquerda do endereço (Ver informações do site), que aparece como duas linhas com círculos ou como um cadeado, dependendo da versão; Selecione Cookies e dados do site; Clique em Gerenciar dados do site no dispositivo; Na janela que abrir, clique no ícone de lixeira ao lado do nome do site; Clique em Concluído e recarregue a página com a tecla F5.

Pelas configurações do Chrome

Este é o caminho descrito na central de ajuda do Google Chrome:

Clique nos três pontos no canto superior direito e vá em Configurações; Entre em Privacidade e segurança e depois em Cookies de terceiros; Role a tela e clique em Ver todos os dados e as permissões do site; Digite o nome do site na busca, no canto superior direito; Clique no ícone de lixeira à direita do site encontrado; Confirme em Excluir.

Os nomes dos menus podem mudar conforme a versão do navegador. Se a opção não aparecer com esse texto, procure por "Configurações do site" ou "Ver todos os dados de sites", que levam à mesma lista.

Como apagar os cookies de um site no Chrome do Android

No celular Android, o processo começa pelo próprio site:

Abra no Chrome o site que apresenta falha; Toque no ícone à esquerda da barra de endereço (Informações da página); Toque em Cookies e dados do site; Toque em Excluir ao lado dos dados armazenados e confirme.

Outro caminho fica em três pontos > Configurações > Configurações do site > Todos os sites. Basta escolher o endereço e excluir os dados.

Dá para fazer o mesmo no iPhone?

Não da mesma forma. O Chrome para iPhone e iPad não oferece a exclusão de cookies por site. A alternativa é usar Excluir dados de navegação no menu de três pontos, marcando apenas cookies e escolhendo um período curto, como a última hora. Essa limpeza atinge todos os sites visitados no intervalo escolhido.

O que acontece depois de apagar os cookies?

O site "esquece" o visitante, o que traz quatro efeitos:

Login: será preciso entrar de novo na conta daquele site;

será preciso entrar de novo na conta daquele site; Preferências: idioma, tema e outras escolhas salvas voltam ao padrão;

idioma, tema e outras escolhas salvas voltam ao padrão; Carrinho: lojas que guardam itens só no navegador podem perder a lista;

lojas que guardam itens só no navegador podem perder a lista; Permissões: o site pode pedir de novo acesso a localização, câmera ou notificações.

Senhas salvas no gerenciador do Chrome, histórico de navegação, favoritos e downloads continuam intactos. Os outros sites seguem conectados.

Quando apagar os cookies resolve o problema

A medida vale como primeira tentativa quando o defeito aparece em um único endereço e os demais sites abrem sem erro. Os sinais mais comuns são:

O site recusa o login mesmo com e-mail e senha corretos;

A página recarrega ou redireciona sem parar, com o erro ERR_TOO_MANY_REDIRECTS ("Esta página não está funcionando");

("Esta página não está funcionando"); Botões e formulários param de responder;

O site não salva escolhas ou itens no carrinho.

No caso do erro de redirecionamento, a própria tela de aviso do Chrome sugere limpar os cookies. Se o problema estiver no servidor do site, a limpeza não surte efeito, e só a empresa responsável consegue corrigir.

O que fazer se o site continuar com erro

Um teste rápido ajuda a localizar a origem: abra o mesmo endereço numa janela anônima (Ctrl + Shift + N no Windows, Cmd + Shift + N no Mac). O modo anônimo não usa os cookies salvos nem as extensões ativas. Se o site funcionar ali, a falha está nos dados do navegador; se não funcionar, o defeito tende a estar no próprio site.

Se a exclusão dos cookies não bastar, há quatro passos seguintes:

Limpar o cache: em Excluir dados de navegação (Ctrl + Shift + Delete), escolha "Última hora" e marque "Imagens e arquivos armazenados em cache". Desmarque histórico e senhas;

em (Ctrl + Shift + Delete), escolha "Última hora" e marque "Imagens e arquivos armazenados em cache". Desmarque histórico e senhas; Desativar extensões: bloqueadores de anúncios e gerenciadores de privacidade costumam interferir em páginas de login e pagamento;

bloqueadores de anúncios e gerenciadores de privacidade costumam interferir em páginas de login e pagamento; Liberar cookies de terceiros: se eles estiverem bloqueados, alguns sites deixam de funcionar. Clique no ícone de olho riscado na barra de endereço e ative Cookies de terceiros . O Chrome libera o site por 90 dias;

se eles estiverem bloqueados, alguns sites deixam de funcionar. Clique no ícone de olho riscado na barra de endereço e ative . O Chrome libera o site por 90 dias; Atualizar o Chrome: versões antigas podem ter falhas de compatibilidade. A verificação fica em Configurações > Sobre o Google Chrome, que baixa a versão mais recente.