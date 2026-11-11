Site não funciona no Chrome? Veja como apagar só os cookies dele

Cookies no Chrome: navegador permite apagar os dados de um único site sem afetar os demais (Getty Images)
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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09h00.
A matéria explica como resolver problemas específicos no Chrome ao apagar apenas os cookies de um site problemático, sem afetar outros serviços. O artigo detalha métodos para computadores e dispositivos móveis, além de explicar os efeitos da exclusão seletiva e quando ela é útil.
O login no banco não passa ou a página fica presa num ciclo de recarregamento, enquanto o resto da internet abre sem erro. Quando a falha se concentra em um único endereço, a primeira medida indicada pelo Google é apagar os cookies daquele site no Chrome, sem mexer nos dados dos demais.
Cookies são pequenos arquivos que os sites gravam no navegador para lembrar quem é o visitante. Eles guardam a sessão de login, o idioma escolhido, os itens do carrinho e outras preferências.
Quando um site muda a estrutura ou o cookie salvo fica desatualizado, os dois deixam de conversar direito, e a página passa a apresentar erros. A limpeza geral do navegador resolve o problema, mas desconecta o usuário de todos os serviços ao mesmo tempo, do e-mail às redes sociais. A exclusão seletiva atinge apenas o endereço com defeito.
O Chrome para Windows, macOS e Linux oferece dois caminhos. O primeiro exige o site aberto; o segundo funciona com a página fechada.
Este é o caminho descrito na central de ajuda do Google Chrome:
Os nomes dos menus podem mudar conforme a versão do navegador. Se a opção não aparecer com esse texto, procure por "Configurações do site" ou "Ver todos os dados de sites", que levam à mesma lista.
No celular Android, o processo começa pelo próprio site:
Outro caminho fica em três pontos > Configurações > Configurações do site > Todos os sites. Basta escolher o endereço e excluir os dados.
Não da mesma forma. O Chrome para iPhone e iPad não oferece a exclusão de cookies por site. A alternativa é usar Excluir dados de navegação no menu de três pontos, marcando apenas cookies e escolhendo um período curto, como a última hora. Essa limpeza atinge todos os sites visitados no intervalo escolhido.
O site "esquece" o visitante, o que traz quatro efeitos:
Senhas salvas no gerenciador do Chrome, histórico de navegação, favoritos e downloads continuam intactos. Os outros sites seguem conectados.
A medida vale como primeira tentativa quando o defeito aparece em um único endereço e os demais sites abrem sem erro. Os sinais mais comuns são:
No caso do erro de redirecionamento, a própria tela de aviso do Chrome sugere limpar os cookies. Se o problema estiver no servidor do site, a limpeza não surte efeito, e só a empresa responsável consegue corrigir.
Um teste rápido ajuda a localizar a origem: abra o mesmo endereço numa janela anônima (Ctrl + Shift + N no Windows, Cmd + Shift + N no Mac). O modo anônimo não usa os cookies salvos nem as extensões ativas. Se o site funcionar ali, a falha está nos dados do navegador; se não funcionar, o defeito tende a estar no próprio site.
Se a exclusão dos cookies não bastar, há quatro passos seguintes:
Não. As senhas ficam no gerenciador de senhas do Chrome, que é separado dos cookies. O navegador continua preenchendo a senha salva no novo login.
Não, desde que a exclusão seja feita só no site com problema. A opção de apagar todos os cookies, em Excluir dados de navegação, desconecta o usuário de vários serviços ao mesmo tempo.
Não. O histórico registra as páginas visitadas e fica intacto. A exclusão remove apenas os dados de sessão e as preferências do site escolhido.
Cookies guardam informações sobre o visitante, como login e preferências. O cache guarda cópias de imagens e arquivos do site para que a página abra mais rápido. Os dois podem causar falhas quando ficam desatualizados.
Sim. A exclusão não apaga arquivos do computador nem dados pessoais guardados fora do navegador. O efeito se limita a refazer o login e as configurações no site limpo.
Sim. É uma das primeiras medidas quando o internet banking não carrega ou recusa o acesso no Chrome. Depois da limpeza, o banco pode pedir de novo a validação do dispositivo.