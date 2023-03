Japão limita exportação de tecnologia de chips em linha com EUA

O Japão disse que vai ampliar as restrições às exportações de 23 tipos de tecnologia de ponta para a fabricação de chips, enquanto os EUA intensificam os esforços para limitar o acesso da China ao know-how de semicondutores.

Cerca de 10 empresas japonesas, entre elas a Tokyo Electron, precisariam obter licenças para enviar uma gama maior do que o esperado de equipamentos usados para transformar silício em chips, o que abrange limpeza, deposição, recozimento, litografia, gravação e testes.

A decisão do governo japonês vem na esteira de meses de lobby dos EUA para trazer o Japão à iniciativa de restringir as exportações de ferramentas de semicondutores para a China. O Japão e os Países Baixos concordaram inicialmente em se unir aos EUA, mas buscaram traçar um caminho intermediário entre as duas superpotências.

O ministro do Comércio do Japão, Yasutoshi Nishimura, disse que a medida não foi tomada em coordenação com os EUA e não configura uma proibição.

“Esses controles de exportação se aplicam a todas as regiões e não visam atingir nenhum país em particular”, disse a repórteres na sexta-feira. “Vamos verificar se há algum perigo de apropriação militar.”

No entanto, os parceiros comerciais mais favorecidos do Japão – incluindo Coreia do Sul, Singapura e Taiwan – poderão continuar importando sem licença, disseram autoridades do Ministério do Comércio. As remessas de equipamentos restritos para a China exigiriam a aprovação dos funcionários do controle de exportação.

O anúncio do Japão ocorre um dia antes da visita do ministro de Relações Exteriores, Yoshimasa Hayashi, à China, a primeira de um líder da pasta em mais de três anos. Também coincide com a viagem da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, aos EUA, o que foi alvo de protesto da China protestou.

Com a ajuda dos Países Baixos e do Japão, os EUA tentam criar um bloqueio global para impedir que a China obtenha equipamentos-chave agora essenciais para fabricar os chips mais modernos usados em computação quântica, redes sem fio avançadas e inteligência artificial.

Muito depende de como o Japão vai implementar os controles. Se o governo japonês se recusar a aprovar qualquer remessa, isso pode ser um golpe tanto para os fabricantes de equipamentos de semicondutores do país quanto para a China, disse Kazunori Ito, analista da Morningstar.

Impacto da decisão

As medidas do governo de Tóquio - que estarão sujeitas a uma consulta pública antes da implementação prevista para julho - afetam uma ampla variedade de equipamentos, semelhantes às restrições dos EUA em alcance. Máquinas de gravação capazes de produzir chips de 14 e 16 nanômetros e mais avançados seriam afetadas, por exemplo.

“Se nossas exportações não forem reapropriadas para uso militar, continuaremos com os embarques”, disse Nishimura a repórteres. “Acreditamos que o impacto nas empresas será limitado.”

A China criticou a decisão do Japão. Mao Ning, porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, disse que politizar e armar questões comerciais e tecnológicas, além de sabotar a cadeia de suprimentos global, só trazem danos a todos, de acordo com a rede estatal CCTV.

Juntos, EUA, Países Baixos e Japão controlam equipamentos críticos para a China fabricar chips de ponta. Os EUA proibiram fornecedoras de equipamentos americanas, como Applied Materials, Lam Research e KLA, de exportar algumas de suas tecnologias mais avançadas para a China sem licença. A japonesa Tokyo Electron e a holandesa ASML são outras duas fornecedoras de peso que os EUA precisam para frear a ascensão tecnológica da China.

A longo prazo, a China será obrigada a desenvolver suas próprias máquinas de fabricação de chips, disse Hideki Yasuda, analista da Toyo Securities. “Uma dissociação completa de padrões em chips tornaria difícil para a China produzir semicondutores a baixo custo.”