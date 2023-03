Centro de ética diz que ChatGPT é "preconceituoso e enganoso" em denúncia nos EUA

O Centro de Inteligência Artificial e Política Digital (CAIDP, na sigla em inglês) apresentou uma reclamação à Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC) na tentativa de impedir o lançamento de poderosos sistemas de inteligência artificial para os consumidores em meio à popularidade de ferramentas como o ChatGPT.

A reclamação centrou-se no modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, o Chat GPT-4, que o CAIDP descreve como “tendencioso, enganoso e um risco à privacidade e à segurança pública” em uma representação apresentada ao órgão na última quinta-feira, 30.

O CAIDP, uma organização independente de pesquisa sem fins lucrativos, argumentou que o uso comercial do GPT-4 viola a Seção 5 da lei comercial dos Estados Unidos, que proíbe ''atos ou práticas injustas ou enganosas no comércio ou que afetem negociações comerciais".

Para apoiar seu argumento, a organização de ética em inteligência artificial apontou para o conteúdo do System Card do GPT-4, afirmando: “Descobrimos que o modelo tem o potencial de reforçar e reproduzir preconceitos e visões de mundo específicos, incluindo associações estereotipadas e degradantes prejudiciais a certos grupos marginalizados".

No mesmo documento, a organização disse ainda que “os sistemas de inteligência artificial terão um potencial ainda maior para reforçar ideologias, visões de mundo, verdades e inverdades, e para cimentá-los ou confirmá-los, impedindo futuras contestações, reflexões e melhorias".

O CAIDP acrescentou que a OpenAI lançou comercialmente para o público em geral a quarta versão do ChatGPT com pleno conhecimento desses riscos e que nenhuma avaliação independente do GPT-4 foi realizada antes de seu lançamento. Como resultado, o CAIDP quer que a FTC conduza uma investigação sobre os produtos da OpenAI e outros operadores de poderosos sistemas de inteligência artificial.

“É hora de a FTC agir [...] CAIDP insta a FTC a abrir uma investigação sobre a OpenAI, bloqueando novas liberações comerciais do GPT-4 e garantindo o estabelecimento de salvaguardas necessárias para proteger consumidores, empresas e o setor comercial", defende a instituição.

Críticas à inteligência artificial

Enquanto o ChatGPT-3 foi lançado em novembro, sua versão mais recente, o GPT-4 é considerada dez vezes mais inteligente. Após seu lançamento em 14 de março, um estudo descobriu que ele foi capaz de passar nos exames mais rigorosos do ensino médio e de faculdades de direito dos Estados Unidos, figurando entre os candidatos com melhor classificação.

A denúncia do CAIDP foi realizada na mesma semana em que executivos como Elon Musk, Steve Wozniak e uma série de especialistas em inteligência artificial e tecnologia assinaram uma petição solicitando uma “pausa” no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial mais poderosos que a usada no ChatGPT.

Os autores argumentaram que “as inteligências artificiais avançadas podem causar uma mudança profunda na história da vida na Terra”, para melhor ou para pior. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) também pediu aos governos que implementem as diretrizes reunidas na “Recomendação sobre a Ética da IA” da ONU para evitar um uso indevido da tecnologia.

