Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Itaú fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidades nesta quinta-feira

Usuários relatam problemas para entrar na conta e fazer transferências via Pix

Itaú: clientes relatam problemas no aplicativo (Divulgação)

Itaú: clientes relatam problemas no aplicativo (Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09h53.

Última atualização em 19 de fevereiro de 2026 às 10h25.

Tudo sobreItaú
Saiba mais

Clientes do banco Itaú relataram instabilidade no aplicativo na manhã desta quinta-feira, 19.

Segundo o site Downdetector, que monitora problemas em outros sites e aplicativos, relatos de usuários indicam "potenciais problemas" com o banco.

As reclamações começaram um pouco antes das 9h da manhã e, até o momento, o site já registrou quase 300 queixas.

Problemas na realização de Pix correspondem à 73% dos relatos, enquanto login no internet banking vem em seguida, com 25%.

Relatos dos usuários

Ai ai @itau! Está complicadíssimo ter vocês como banco.
No carnaval tive que pagar no débito pq o PIX não funcionou.
E agora, nenhum acesso: pic.twitter.com/jDNE0QNHxw

— Thiago  (@ThiagoMagalhas) February 19, 2026

Procurado pela EXAME, o Itaú afirmou que identificou uma instabilidade pontual nesta manhã que impactou uma parcela de clientes nas transações via Pix.

"O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente."

Acompanhe tudo sobre:ItaúBancos

Mais de Tecnologia

Figma deixa mercado otimista após balanço e ações sobem 15%

YouTube fora do ar? Site tem instabilidades nesta quinta-feira

Zuckerberg defende filtros no Instagram em tribunal

YouTube fora do ar? Aplicativo registra falha generalizada

Mais na Exame

Future of Money

Em US$ 66 mil, bitcoin busca estabilização

Apresentado por FALCONI

Falconi aponta instabilidade global como desafio central das cadeias de suprimentos

Um conteúdo Bússola

Opinião: cooperativismo de crédito brasileiro terá protagonismo global em 2026

Tecnologia

Figma deixa mercado otimista após balanço e ações sobem 15%