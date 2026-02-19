Itaú fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidades nesta quinta-feira

Clientes do banco Itaú relataram instabilidade no aplicativo na manhã desta quinta-feira, 19.

Segundo o site Downdetector, que monitora problemas em outros sites e aplicativos, relatos de usuários indicam "potenciais problemas" com o banco.

As reclamações começaram um pouco antes das 9h da manhã e, até o momento, o site já registrou quase 300 queixas.

Problemas na realização de Pix correspondem à 73% dos relatos, enquanto login no internet banking vem em seguida, com 25%.

Relatos dos usuários

Ai ai @itau! Está complicadíssimo ter vocês como banco.

No carnaval tive que pagar no débito pq o PIX não funcionou.

— Thiago  (@ThiagoMagalhas) February 19, 2026

— Emilly (@emmillyspfc) February 19, 2026

Procurado pela EXAME, o Itaú afirmou que identificou uma instabilidade pontual nesta manhã que impactou uma parcela de clientes nas transações via Pix.

"O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente."