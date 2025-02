Instagram testa botão de dislike para comentários

O Instagram começou a testar um botão de dislike em comentários de posts no Feed e Reels, permitindo que usuários sinalizem conteúdos irrelevantes ou negativos. O recurso será privado, ou seja, ninguém saberá quais comentários foram rejeitados, e não haverá contagem pública de dislikes.

A novidade pode melhorar a experiência dos usuários, reduzindo a visibilidade de comentários indesejados e tornando as discussões mais saudáveis. Além disso, o Instagram pretende usar essas reações para rebaixar comentários mal avaliados no futuro.

O teste ocorre após relatos de usuários sobre a presença do botão. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, confirmou a novidade e explicou que o objetivo é tornar a seção de comentários mais positiva. Redes como o Reddit já utilizam sistemas de downvotes para classificar comentários, mas ainda não se sabe o impacto que o novo botão terá no ranqueamento do Instagram.

"Este é um teste, não há contagem de dislikes, e ninguém saberá se você tocar no botão. Eventualmente, podemos integrar esse sinal ao ranqueamento dos comentários", disse Adam Mosseri em publicação no Threads.

Caso os resultados sejam positivos, o Instagram pode expandir a função globalmente nos próximos meses.