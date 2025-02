WhatsApp traz recurso para personalizar balões de conversa e papéis de parede

O WhatsApp lançou novas possibilidades de customização para os usuários da plataforma. O aplicativo de mensagens anunciou na quinta-feira, 13, o recurso temas de conversas que possibilita adicionar balões coloridos e papéis de parede nos chats privados ou de grupos.

A empresa diz que os recursos estão começando a ser implementados e, nas próximas semanas, estarão disponíveis de forma global para Android e iOS.

Com isso, o usuário poderá mudar as cores dos balões, bem como a imagem de fundo para todos os chats de uma vez ou optar por especificar a customização para alguns O WhatsApp dá a opção de 30 papéis de parede diferentes, mas o usuário também pode escolher uma imagem de seu rolo de câmera. A nova aparência fica visível apenas no aplicativo do usuário.

Para mudar as cores dos balões e os papéis de paredes de uma conversa, o usuário deve entrar no chat em questão e tocar nos três pontos no topo. Em seguida, ir em “Tema de Conversa”.

Se a ideia é aplicar o mesmo visual para todas as conversas, então basta tocar nos três pontos na aba inicial do aplicativo, escolher “Configurações” > “Conversas” > "Tema de conversas padrão”.

No mês passado, o WhatsApp já havia anunciado outros recursos para maior personalização do app de mensagens. A plataforma trouxe 30 planos de fundo e filtros para usuários utilizarem ao tirar fotos ou gravar vídeos. Outro recurso lançado permite transformar selfies em figurinhas na plataforma.