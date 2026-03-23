Sem cerimônias, Instagram 'vira TikTok' e leva feed de Reels para a página principal do app

O Instagram está em processo de transformação. O aplicativo implementou um botão, em fase de teste, que altera a ordem da página principal do app. Na configuração em teste, o feed de reels passa a ocupar a página inicial, em uma mudança que aproxima ainda mais o app do modelo popularizado pelo TikTok.

Restrito ao iPhone, o convite para entrar na nova experiência aparece como um ícone de crachá no topo da tela, ao lado das notificações. Ao tocar nele, o usuário pode escolher aderir ao que a Meta, controladora do Instagram, descreve como “uma página inicial mais divertida”, baseada em interesses e pessoas favoritas.

Na prática, a nova home exibe um feed com rolagem vertical infinita, botões para curtir, comentar, republicar e compartilhar, em um layout muito semelhante ao dos reels atuais. A diferença é que fotos, carrosséis e vídeos também passam a aparecer em tela cheia, todos misturados em um fluxo guiado por recomendações do algoritmo.

Os stories continuam presentes na página inicial, com funcionamento parecido ao atual. Mas eles ficam escondidos à medida que o usuário avança no feed vertical. Para vê-los novamente, é preciso rolar a tela de volta até o topo ou tocar no ícone da casa na barra inferior.

A reformulação também mexe com a organização dos feeds tradicionais. A barra inferior ganha um atalho para uma área chamada “Seus feeds”, que reúne a experiência mais próxima do Instagram antigo, sem tela cheia e com mais espaço para legendas e comentários.

Nova área reúne feeds com menos algoritmo

Dentro dessa seção, o usuário encontra diferentes opções de visualização, como “Seguindo”, “Amigos”, “Mais recentes”, “Somente posts” e “Sugestões”.

Também é possível adicionar ou remover feeds de acordo com a preferência.