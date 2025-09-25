Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instagram atinge 3 bilhões de usuários e testa recursos para personalizar feed

Plataforma da Meta avalia ajustes no algoritmo do Reels e mudanças na navegação para priorizar mensagens privadas

Instagram: rede social atinge 3 bilhões de usuários e testa recursos para personalizar feed (Soumyabrata Roy/NurPhoto/Getty Images)

Instagram: rede social atinge 3 bilhões de usuários e testa recursos para personalizar feed (Soumyabrata Roy/NurPhoto/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 05h33.

O Instagram alcançou 3 bilhões de usuários ativos mensais. O anúncio foi feito CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e o chefe da plataforma, Adam Mosseri. O número representa um salto significativo em relação a 2018, quando o aplicativo havia registrado 1 bilhão de consumidores.

Em uma publicação no próprio Instagram, nesta quarta-feira, 24, Mosseri afirmou que o crescimento recente foi impulsionado principalmente por mensagens diretas, Reels e recomendações de conteúdo. Esses elementos devem continuar no centro da estratégia da empresa nos próximos meses, segundo o TechCrunch.

Novos recursos para personalizar o feed

Diante disso, a plataforma quer iniciar testes de ferramentas para permitir maior controle sobre o algoritmo que sugere conteúdos no Reels. Os usuários poderão escolher ou remover tópicos sugeridos pelo aplicativo, ajustando a experiência de acordo com seus interesses.

Entre os exemplos citados por Mosseri estão temas como futebol americano universitário, fotografia e xadrez. Caso o usuário perca interesse em determinado assunto, poderá excluir esse tópico das recomendações.

A plataforma também estuda mudanças na barra de navegação, substituindo o botão de upload de conteúdo por um acesso direto às mensagens privadas, de acordo com o TechCrunch.

Enquanto isso, a Meta segue enfrentando processos sobre práticas consideradas anticompetitivas relacionadas às aquisições do WhatsApp e do próprio Instagram. Documentos internos mostram que Zuckerberg demonstrou preocupação com a ascensão do Instagram em relação ao Facebook, especialmente diante da queda de popularidade da rede social entre adolescentes.

Acompanhe tudo sobre:InstagramAlgoritmosMeta

Mais de Tecnologia

Google Fotos libera edição por IA com comandos de voz e texto no Android

Pesquisadores aplicam IA em drone-robô para a manutenção em redes de alta tensão em Santa Catarina

Veículos elétricos chineses ganham espaço na Europa e América Latina

Senior Experience 2025: Ana Paula Padrão, Guga Kuerten e Piangers são alguns dos destaques

Mais na Exame

Brasil

Hugo Motta diz que Câmara vota IR na quarta mesmo sem acordo sobre anistia

Mundo

Lula diz que abordará guerra da Ucrânia com Trump: ‘Quem sabe nossa química seja levada ao Putin’

Um conteúdo Esfera Brasil

Mulheres brasileiras têm renda mensal 40% inferior à dos homens, aponta pesquisa

Economia

Após decisão do TCU, Haddad diz que continuará perseguindo meta fiscal