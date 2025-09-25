Instagram atinge 3 bilhões de usuários e testa recursos para personalizar feed

O Instagram alcançou 3 bilhões de usuários ativos mensais. O anúncio foi feito CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e o chefe da plataforma, Adam Mosseri. O número representa um salto significativo em relação a 2018, quando o aplicativo havia registrado 1 bilhão de consumidores.

Em uma publicação no próprio Instagram, nesta quarta-feira, 24, Mosseri afirmou que o crescimento recente foi impulsionado principalmente por mensagens diretas, Reels e recomendações de conteúdo. Esses elementos devem continuar no centro da estratégia da empresa nos próximos meses, segundo o TechCrunch.

Novos recursos para personalizar o feed

Diante disso, a plataforma quer iniciar testes de ferramentas para permitir maior controle sobre o algoritmo que sugere conteúdos no Reels. Os usuários poderão escolher ou remover tópicos sugeridos pelo aplicativo, ajustando a experiência de acordo com seus interesses.

Entre os exemplos citados por Mosseri estão temas como futebol americano universitário, fotografia e xadrez. Caso o usuário perca interesse em determinado assunto, poderá excluir esse tópico das recomendações.

A plataforma também estuda mudanças na barra de navegação, substituindo o botão de upload de conteúdo por um acesso direto às mensagens privadas, de acordo com o TechCrunch.

Enquanto isso, a Meta segue enfrentando processos sobre práticas consideradas anticompetitivas relacionadas às aquisições do WhatsApp e do próprio Instagram. Documentos internos mostram que Zuckerberg demonstrou preocupação com a ascensão do Instagram em relação ao Facebook, especialmente diante da queda de popularidade da rede social entre adolescentes.