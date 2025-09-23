Inteligência Artificial

Meta negocia licenciamento de conteúdo jornalístico para treinar IA

A proposta marca uma mudança na postura da empresa de Mark Zuckerberg

Empresa de Zuckerberg anuncia mudanças no licenciamento de notícias para uso de IA (Celal Gunes/Anadolu/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12h04.

A Meta tem mantido conversas nos últimos meses com grupos de mídia como Axel Springer, Fox Corp. e News Corp. para licenciar notícias e outros materiais a serem usados em seus produtos de inteligência artificial, informou o Wall Street Journal.

As discussões ainda estão em estágio inicial e podem não resultar em acordos. A iniciativa segue o movimento de grandes empresas de tecnologia em buscar fontes de dados estruturados e confiáveis para o avanço de seus sistemas de IA, o que reforça a importância do setor para quem investe em inovação e carreira nesse campo.

Corrida estratégica 

A Meta vem reorganizando seus esforços em inteligência artificial por meio do Superintelligence Labs, em uma aposta estratégica que ocorre após a saída de executivos e a recepção limitada ao modelo de código aberto Llama 4.

O movimento reflete uma disputa crescente no mercado de IA. Outras companhias, como a OpenAI — criadora do ChatGPT — e a startup Perplexity, apoiada por Jeff Bezos, já firmaram parcerias semelhantes com organizações de mídia. 

Para profissionais da área, esse cenário reforça como a integração de IA ao jornalismo e ao licenciamento de conteúdo abre novas frentes de atuação e indica oportunidades de carreira em setores antes distantes da tecnologia.

