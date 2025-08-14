Pare de fazer isso se quiser ter um bom alcance no Instagram

Muitos perfis nas redes sociais sofrem grandes quedas nas visualizações e interações. O que eles não percebem é que existem alguns erros técnicos que podem estar causando a falta de desempenho das contas.

O problema é que o próprio algoritmo da rede social reage a certos comportamentos, priorizando ou limitando a entrega do conteúdo com base neles. Veja a seguir três limitadores que você pode — e deve — evitar.

Se você quer entender mais sobre marketing e como vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

1. O bloqueio invisível e como ele afeta sua conta

O bloqueio invisível (também chamado de “shadowban”) é uma restrição oculta que reduz a exibição das suas publicações para pessoas que não seguem o perfil. Ele pode ser ativado quando a rede entende que houve violação das diretrizes, como uso de hashtags proibidas, repetição excessiva de comentários ou automações suspeitas.

Isso faz com que os seus posts praticamente sumam da aba “Explorar” e das buscas por hashtags, mesmo que continuem visíveis para quem já segue você.

2. O uso repetitivo de hashtags

Elas são importantes para categorizar o conteúdo, mas o uso exagerado ou repetitivo pode sinalizar spam para o algoritmo. Reaproveitar sempre as mesmas combinações ou usar hashtags muito genéricas (como #bomdia ou #amor) não só prejudica a segmentação, como pode levar a uma queda no alcance.

3. Certos formatos não performam tão bem nas redes

Outro ponto, é que o Instagram já deixou claro que dá prioridade a certos formatos, especialmente vídeos curtos, publicações em sequência (carrossel) e conteúdos que geram interação rápida.

Imagens únicas sem movimento ou publicações apenas de texto tendem a ter menos entrega orgânica. Isso não significa abandoná-las, mas sim equilibrar a frequência e adaptá-las a formatos mais valorizados pela rede.

Como evitar que o alcance caia

Acompanhar as métricas com frequência é o primeiro passo para identificar quando algo está errado. Quedas abruptas de alcance, curtidas e comentários podem ser sinal de problemas técnicos, não apenas de conteúdo pouco atrativo.

Revisar o uso de hashtags, variar formatos e respeitar as regras da comunidade ajudam a manter a entrega estável.

Quer entender melhor como aplicar o marketing digital nas redes social da sua marca? Garanta sua vaga agora no pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga