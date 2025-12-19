Jornada Nacional da Inovação conecta indústria e empreendedores pelo país

A inovação está em toda parte, mas o conhecimento sobre ela ainda é fragmentado. Contribuir para essa missão é um dos objetivos da Jornada Nacional da Inovação da Indústria, projeto realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Sebrae.

A iniciativa, iniciada em julho, percorrerá mais de 50 cidades brasileiras até março do próximo ano, conhecendo inovações brasileiras, identificando demandas e conectando os principais agentes da inovação.

Ao final do percurso, o conhecimento será consolidado em um relatório e em propostas que serão apresentadas no Congresso Nacional de Inovação, marcado para os dias 25 e 26 de março de 2026, em São Paulo.

“Estamos construindo um verdadeiro mapa da inovação do Brasil, mostrando o potencial de cada região e o que as empresas mais precisam”, afirma Carlos Alberto Bork, superintendente de Projetos de Inovação da CNI. “Nesse processo, estamos conversando com milhares de empresas e conhecendo a fundo o que se faz de mais inovador no país.”

Em cada cidade, a Jornada segue um roteiro definido. Pela manhã, ocorrem dois painéis — um sobre transformação digital e outro sobre transformação ecológica —, com quatro painelistas de empresas de diferentes portes.

O público, formado por empreendedores e empresários locais, participa ativamente com perguntas e contribuições. À tarde, são realizados workshops sobre gestão da inovação e acesso a programas de fomento e financiamento.

O foco recai sobre empresas envolvidas nas transições verde e digital, pilares da política Nova Indústria Brasil, lançada pelo governo federal em 2024.

“A Jornada Nacional da Inovação é uma forma concreta de transformar as diretrizes da Nova Indústria Brasil em ações”, diz Bruno Quick, diretor técnico do Sebrae. “O programa define missões estratégicas — como descarbonização, digitalização e fortalecimento das cadeias produtivas —, e a Jornada leva essa agenda à prática, mobilizando os atores locais da indústria e da inovação.”

De agosto a novembro, a Jornada passou pelos estados do Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Os desafios relatados pelos empresários são semelhantes: acesso a crédito e fomento, infraestrutura, Custo Brasil e burocracia aparecem entre as principais preocupações.

Ao mesmo tempo, o evento cria oportunidades de negócios e conexões. “Durante a Jornada, conversamos com grandes empresas, marcamos reuniões e melhoramos um contrato que já tínhamos com um cliente”, conta Guilherme Zimmermann, fundador da Organa Biotech, de Joinville, onde o evento ocorreu em 29 de julho. A empresa oferece soluções para o tratamento e a compostagem de resíduos orgânicos de clientes como a Schulz Automotiva, a Docol e o Porto de Itapoá.

A Jornada também chamou atenção para o Prêmio Nacional da Inovação, que reconhecerá negócios de destaque em diversas áreas no Congresso de Inovação, em março. “Estamos conhecendo empresas fantásticas, que muitas vezes já exportam seus produtos e soluções, mas ainda são pouco conhecidas em suas próprias regiões”, afirma Bork. É mais um passo para encurtar o caminho entre a inovação e o mercado.