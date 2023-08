Indústria de robôs da China mantém tendência de crescimento no 1º sem

O vice-diretor do Departamento de Equipamentos Industriais do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, Wang Hong, informou durante a Conferência Mundial de Robôs 2023 que, no primeiro semestre deste ano, a indústria robótica da China manteve um crescimento estável. No período, foram produzidos 222 mil robôs industriais, um aumento de 5,4% ano a ano. Além disso, foram produzidas 3,53 milhões de unidades de robôs de serviço, um aumento de 9,6% ano a ano.

Em 2022, a receita total da indústria robótica chinesa excedeu 170 bilhões de yuans. A produção de robôs industriais atingiu 443 mil unidades e a produção de robôs de serviço atingiu 6,458 milhões de unidades, com um desempenho industrial estável e bom.

Robôs industriais autônomos para movimentação de carga, soldagem e pintura estão se espalhando amplamente em indústrias emergentes como carros elétricos, energia fotovoltaica e baterias de lítio. Robôs de serviço estão sendo usados em escala na medicina, construção, cuidado dos idosos.

Os robôs especiais estão desempenhando um papel cada vez mais importante na exploração científica e resgate de emergência. A indústria robótica tem avançado na tecnologia de ponta, produtos inovadores estão emergindo continuamente.

No início deste ano, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiu o “Plano de Ação de Aplicação de Robôs+”, em conjunto com dezesseis outros departamentos, acelerando a expansão da aplicação de robôs em todas as indústrias.

A Conferência Mundial de Robôs 2023 é co-organizada pelo Governo Popular Municipal de Pequim, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e a Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia, e será realizada em Pequim de 16 a 22 de agosto, com o tema “Inovação Aberta, Desfrutando do Futuro”.