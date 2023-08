142 empresas chinesas entram na lista Fortune Global 500 de 2023

A revista Fortune anunciou a lista das Fortune Global 500 de 2023, com um total de 142 empresas chinesas na lista. A China ocupa o primeiro lugar em termos de número de empresas listadas, com uma receita total de US$ 11,7 trilhões de dólares. Dez anos atrás, apenas 95 empresas chinesas constavam da lista. O número total de empresas chinesas na lista superou os Estados Unidos pelo quinto ano consecutivo.

As dez principais empresas da China em termos de receita foram a State Grid com US$ 530,009 bilhões, a China National Petroleum com US$ 483,019 bilhões, a Sinopec com US$ 471,154 bilhões, a China State Construction com US$ 305,885 bilhões, a Hon Hai Precision com US$ 222,535 bilhões, o Industrial and Commercial Bank of China com US$214,766 bilhões, o China Construction Bank com US$ 202,753 bilhões, o Agricultural Bank of China com US$187,061 bilhões, o Ping An Insurance da China com US$ 181,566 bilhões, e a Sinochem da China com US$ 173,834 bilhões.

A lista Fortune 500 deste ano incluiu 39 novas empresas, 23 das quais estrearam no ranking, incluindo a Warner Bros. Discovery (449ª), e duas empresas chinesas, a Contemporary Amperex Technology Co., Limited (292ª) e a Meituan (467ª). Além disso, 16 empresas retornaram à lista após uma ausência de pelo menos um ano, incluindo a Ecopetrol da Colômbia (397ª) e a Air Liquide da França (488ª).

A receita total gerada pelas empresas da Fortune Global 500 alcançou US$ 41 trilhões, mais de um terço do PIB global, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. O lucro acumulado foi de US$ 2,9 trilhões, uma queda de 7% em relação ao ano anterior. As empresas listadas em 2023 empregaram um total de 70,1 milhões de pessoas em todo o mundo, distribuídas em 232 cidades, em 33 países e regiões.