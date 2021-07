Incêndio 'espontâneo' em Tesla é investigado nos EUA

A agência americana de segurança no transporte anunciou na sexta-feira que investiga o incêndio em um protótipo da montadora Tesla, que surpreendeu o motorista e exigiu que os bombeiros levassem mais de duas horas para apagar as chamas.

A causa do incêndio do Modelo S Plaid ocorrido na terça-feira em Haverford ainda não foi determinada, e um advogado que representa o proprietário do carro pediu que o veículo fosse recolhido. "Esta é uma situação angustiante e assustadora e obviamente um problema sério", declarou à AFP o advogado Mark Geragos.

"Nossa investigação preliminar está em andamento, mas pedimos a Tesla para deixar de lado esses carros até que uma investigação completa seja realizada", acrescentou. Segundo o advogado, o motorista estava dirigindo quando o veículo pegou fogo espontaneamente. Ele ficou temporariamente preso antes de conseguir sair.

O escritório divulgou uma foto mostrando o sedã, que tem um preço de venda de US$ 129.990, em chamas.

A Tesla, fabricante americana de veículos elétricos de propriedade do magnata Elon Musk, não respondeu imediatamente a um pedido de comentários da AFP.

Os bombeiros disseram que o carro estava pegando fogo quando os socorristas chegaram ao local e a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário disse à AFP que está investigando o incêndio.

A investigação ocorre no momento em que os reguladores de segurança no transporte estão se concentrando em acidentes envolvendo veículos da Tesla e de outras montadoras com sistemas de direção automática.

No início do ano, um veículo Tesla sofreu um acidente fatal no estado do Texas, no qual a polícia relatou que ninguém estava ao volante. A Tesla descreve o piloto automático como um sistema de aprimoramento de direção que, apesar do nome, requer um operador humano.