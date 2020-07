Home office aumenta vendas de PCs e notebooks no mundo

O mercado de computadores e notebooks cresceu durante a pandemia do novo coronavírus devido ao aumento do número de pessoas que precisaram passar a trabalhar ou estudar de casa.

De acordo com a consultoria americana IDC, o salto de vendas no setor foi de 11,2% de abril a junho de 2020, em relação ao mesmo período no ano passado. Foram 72,26 milhões de unidades vendidas ao varejo.

As maiores empresas do setor foram HP, Lenovo e Dell, que registraram a primeira queda em quatro anos, puxada por uma redução de vendas de 20% na América Latina, segundo dados da consultoria Gartner, também americana.

Veja, na tabela a seguir, as fabricantes que mais venderam PCs e notebooks no segundo trimestre, segundo a IDC. Vale ressaltar que a EXAME apurou que os dados são preliminares e ainda podem mudar.