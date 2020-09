HMD aposta em celulares intermediários com atualização do Android

A HMD Global amplia a sua aposta no segmento de celulares intermediários com os novos Nokia 2.4 e Nokia 3.2. Segundo a empresa responsável pela volta da Nokia ao mercado de celulares, os aparelhos terão atualização do sistema Android de duas novas versões do software, sendo esse seu diferencial perante a concorrência no segmento intermediário. Além disso, atualizações de segurança mensais serão oferecidas por três anos. Os dispositivos chegarão ao mercado europeu por 119 e 159 euros, respectivamente, mas ainda não têm data de lançamento no Brasil.

O novo Nokia 2.4 promete duração de bateria de até dois dias de uso, tem tela com resolução HD+ e câmera que registra imagens utilizando inteligência artificial para melhores resultados.

Nokia 2.4: smartphone tem tela com resolução HD+ Nokia 2.4: smartphone tem tela com resolução HD+

Já o Nokia 3.4 é mais sofisticado e conta com câmera traseira tripla, uma delas com lente ultra-grande angular, como a de uma câmera de ação GoPro. O aparelho também tem mais espaço na tela por contar com uma câmera frontal com recorte circular.

A HMD Global trouxe a marca Nokia de volta ao Brasil no primeiro semestre. Por meio de uma parceria com a brasileira Multilaser, foi lançado no país o Nokia 2.3, também voltado ao segmento intermediário de smartphones.

“O segmento intermediário é o maior no Brasil e na América Latina. Somos os únicos que oferecem atualizações de software constantes para essa categoria na região. Queremos ajudar as pessoas a ter uma melhor experiência em faixa de preços acessível”, diz, em entrevista à EXAME, Juan Olano, diretor de portfólio da HMD Global para as Américas.

A empresa traz ao mercado também o smartphone Nokia 8.3 5G, mais caro e avançado. Seu preço médio global será de 599 euros para o modelo com configuração de 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, e de 649 euros para configuração de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Nokia 8.3: smartphone conta com conexão com a internet 5G Nokia 8.3: smartphone conta com conexão com a internet 5G

Com o aparelho, a HMD Global busca popularizar a conexão 5G, normalmente presente apenas em smartphones mais caros, como o Galaxy Note 20 Ultra ou o Motorola Edge+.

Acessórios

A HMD Global também anunciou novidades para o mercado de acessórios de áudio. A empresa apresentou em evento global realizado hoje o Nokia Power Earbuds Lite, fones de ouvido Bluetooth, que serão vendidos por um preço médio global de 59,90 euros; o fones Nokia Power Earbuds, de 79 euros; e o Nokia Wireless Speaker, uma caixa de som de 34,90 euros.