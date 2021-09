Hackathon Brasil promove evento em parceria com a Nasa

Entre os dias 02 e 03 de outubro, irá acontecer o 2º CONAHACK - Congresso Nacional de Hackathon. O evento virtual, realizado pela Hackathon Brasil e em parceria com a Nasa Space Apps Challenge, terá palestras, workshops e hackathons para qualquer um que tenha interesse na área.

Os hackathons são maratonas de programação que contam com os pilares de encontrar talentos e solucionar problemas. Durante 48 horas, o evento se baseia na maior imersão de seus participantes, estimulando a criatividade para a resolução do desafio proposto.

Existem diversos exemplos de como o evento é um sucesso ao redor do mundo: aplicativos como o Easy Taxi, o botão de curtir do Facebook e a ferramenta de Boomerang do Instagram foram criados em eventos como este.

Com o tema “Como reconstruir através da Tecnologia e Inovação, tudo o que a covid-19 destruiu?”, o CONAHACK é organizado pela segunda vez pela Hackathon Brasil, comunidade que tem o objetivo de estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento da área de tecnologia no Brasil.

Em parceria com o Nasa Space Apps Challenge, dez agências espaciais irão oferecer dados de satélites para ajudar os participantes a criarem soluções.

Além disso, em uma parceria da Nasa com a Agência Espacial Brasileira, três representantes brasileiros serão escolhidos nos eventos nacionais e enviados para a final, onde a agência norte-americana será a responsável por definir os grandes vencedores mundiais.

O evento será totalmente online e as inscrições podem ser feitas através do site.

Edições passadas

Na edição do Nasa Space Apps Challenge realizada em 2019, duas equipes brasileiras estiveram entre os vencedores mundiais e um terceiro time recebeu menção honrosa. Ao todo, participaram do evento mais de 26 mil pessoas de 150 países, o que resultou em mais de 2.300 projetos.

“É muito satisfatório ver que o Brasil ocupou posição de destaque, com iniciativas que estiveram entre as melhores colocadas, diante de países que são referência em tecnologia”, comenta Richard Tordoya, fundador da Hackathon Brasil. O desafio envolveu as agências espaciais Nasa, CSA, Cnes, Jaxa e ESA.

Já em 2020, o evento teve duas edições e contou com forte repercussão no Brasil, com participação dos 27 Estados e de 707 cidades, contando com cerca de 3 mil participantes e 500 times. “Essa é uma grande oportunidade para empresas se conectarem à comunidade Hackathon Brasil, seja em busca de talentos ou para o desenvolvimento de novas soluções”, disse Tordoya.