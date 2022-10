Governo ganha nuvem privada com Serpro Cloud One

O Serpro, maior companhia pública de serviços de tecnologia da informação do Brasil, responsável pelos sistemas “estruturantes” do governo brasileiro, apresentou um novo produto que deve ajudar as operações digitais do estado.

Com o novo Serpro Cloud One a estatal quer gerar infraestrutura para órgãos públicos através de data centers hospedados em Brasília e em São Paulo. A novidade foi apresentada durante o VMware Explore Brasil, na quinta-feira, 21.

Funcionando como uma “nuvem de governo para governo”, será oferecido às entidades públicas o "acesso a serviços de computação sob demanda, escaláveis e em multirregiões".

Um exemplo de como isso funciona é a possibilidade de utilizar qualquer dispositivo para acessar os serviços disponibilizados pelo novo produto do Serpro, além de tornar o uso adaptável a demanda. A cobrança também será realizada com base na capacidade consumida.

“O governo tem uma complexidade um pouco maior do que o setor privado. Por exemplo, sistemas estruturantes só podem operar em nuvens privadas. Agora, o Serpro pode ser essa grande nuvem privada governamental”, disse Eduardo Sampaio Cardim, gerente de negócios em nuvem do Serpro.

De acordo com ele, o lançamento dessa infraestrutura é o início de uma grande mudança em relação à gestão de TI no Estado brasileiro. “Hoje, o governo federal tem mais de cem centros de dados próprios. Mas estamos falando de órgãos de governo, que não têm como seu core business gerir tecnologia, fazendo gestão de infraestrutura de TI.

Então trazer isso para um provedor Serpro ou para a plataforma multinuvem Serpro é uma grande oportunidade para melhoria dos serviços em todo o setor”, explicou Cardim. O gerente ainda ressaltou a parceria com a VMware como fundamental para essa inovação, uma vez que o Cloud One utiliza o distribuidor ScanSource da empresa.