Google quer trocar verificação de segurança de SMS para QR Code

Os dias da verificação de usuário por SMS para serviços do Google estão chegando ao fim. A companhia confirmou que pretende mudar a forma de autenticação do e substituir o código enviado por SMS por QR Codes, revelou a Forbes.

A companhia utiliza verificação por SMS para garantir que um usuário diferente não tenha acesso a conta de alguém e evitar que fraudadores abusem dos serviços do Google. Mas esse método apresenta limitações. Ele depende das práticas de segurança do usuário. Se o fraudador consegue enganar operadoras para ter acesso ao número de telefone de algum usuário o valor de segurança do SMS acaba.

Nos últimos anos, por exemplo, surgiu um esquema em que fraudadores fazem com que provedores de serviços online originem um grande número de mensagens SMS para números que eles controlam. Assim, recebem dinheiro todas as vezes que uma dessas mensagens é entregue.

O porta-voz do Google Ross Richendrfer disse à Forbes que, em vez de receber código de seis dígitos por SMS para verificação, os usuários irão escanear um QR Code que aparece na tela com uma câmera do aplicativo. Isso reduz o risco de usuários compartilharem o código de segurança com terceiros e remove a dependência da segurança de operadoras de telefone.

Richendrfer não informou um prazo de quando as mudanças serão implementadas. Mas disse que a companhia irá reimaginar como verificar números de telefones nos próximos meses.