IA geradora de vídeos do Google custa US$ 0,50 por segundo

inteligência artificial para geração de vídeos, Veo 2, que chega a US$ 0,50 por segundo. Isso representa US$ 30 por minuto e US$1800 por hora. Google divulgou o preço para seu modelo depara geração de, que chega a. Isso representa US$ 30 por minuto e US$1800 por hora.

A companhia lançou a ferramenta em dezembro do ano passado dizendo que a IA alucinava com detalhes indesejados, como dedos extras, com menos frequência do que as concorrentes.

Em um post no X (antigo Twitter), o pesquisador do Google DeepMind, Jon Barron, comparou os valores com o orçamento do filme Vingadores: Ultimato, que custou US$ 32 mil por segundo, apesar de ter admitido que são duas coisas diferentes.

Ele disse que os US$ 0,50 é "um número importante para manter em mente quando considerar o futuro de mídia generativa e da não generativa".

Veo 2 now has a public price point: $0.50 per second. Very important number to keep in mind when considering the future of generative and non-generative media. pic.twitter.com/JOqeRCiJRt — Jon Barron (@jon_barron) February 22, 2025

Para termos de comparação, o Sora, IA de geração de vídeos da OpenAI, pode ser adquirido com a assinatura do ChatGPT Plus, de US$ 20 mensais, o que permite gerar até 50 vídeos de 5 segundos de duração. Já a assinatura do ChatGPT Pro, de US$ 200 por mês, inclui 500 vídeos de até 20 segundos.