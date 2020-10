Google Play Música é a nova vítima da batalha dos gigantes do streaming

O Google Play Música está sendo encerrado pelo Google. O serviço de streaming deixou de funcionar nesta quinta-feira, 22, para uma série de usuários que ainda usavam a plataforma em países em que o serviço ainda não havia sido desativado nos últimos meses. Ao abrir o aplicativo, há uma mensagem de que o serviço já não está mais disponível. A vida está mais complexa, a rotina mais intensa, mas a EXAME Academy pode ajudar a manter a mente em foco

Desta forma, aos usuários do serviço, resta a opção de migrar para o YT Music. Ao acessar o serviço pela versão para computador, será possível até dezembro realizar o download da biblioteca musical salva no aplicativo para que ela seja transferida para o streaming de áudio do YouTube. Não é possível transferir a biblioteca do Google Play Música para outras plataformas.

Apesar de inesperado nesta quinta-feira, o fim do Google Play Música não chega a ser uma surpresa. O Google já vinha dando sinais claros de que o foco do streaming musical passaria para o YT Music. Esta é a maior aposta do gigante de Mountain View para combater o domínio do Spotify e do Apple Music no mercado.

Um levantamento da consultoria alemã Statista com dados de 2019 apontava que o Google Play Música tinha 21,7 milhões de usuários no Estados Unidos em setembro do ano passado. O Apple Music figurava na liderança com 44,5 milhões de usuários mensais, enquanto o Spotify aparecia na sequência com 47,7 milhões de ouvintes a cada mês.

Vale destacar que Google e Spotify estão enfrentando uma batalha particular nos bastidores. Em setembro, o Google anunciou que iria mudar as regras da Play Store, sua loja de aplicativos, e que poderia atingir em cheio o faturamento do Spotify para usuários que utilizam o sistema operacional Android em seus smartphones.