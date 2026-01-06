Gemini ganha novos recursos no Google TV; veja detalhes

O Google iniciou 2026 anunciando novos recursos do Gemini para o sistema Google TV. As novidades foram apresentadas nesta segunda-feira, 05, durante a feira de tecnologia CES, nos Estados Unidos, e ampliam as funções do assistente de inteligência artificial nas televisões, com respostas mais completas, edição de imagens e vídeos, integração com o Google Fotos e comandos de voz avançados.

Segundo a empresa, os novos recursos visam tornar o Google TV mais visual, interativo e simples. As atualizações serão implementadas primeiro em modelos selecionados da TCL e devem ser liberadas gradualmente para outros dispositivos com Google TV ao longo dos próximos meses.

Respostas mais visuais e interativas

Uma das principais mudanças está na forma como o Gemini passa a responder às perguntas dos usuários. Com a nova atualização, o assistente de IA vai combinar textos, imagens, vídeos contextuais e atualizações esportivas em tempo real, com o formato da resposta adaptado ao tipo de consulta feita na TV.

Além disso, o Google introduziu o modo "deep dives", que oferece explicações aprofundadas e interativas sobre diversos temas, facilitando o entendimento para todos os membros da família.

Buscas e recomendações avançadas

Com a nova atualização, o Gemini para Google TV passa a oferecer buscas e recomendações mais flexíveis. O usuário pode conversar com a televisão para encontrar conteúdos, pedir resumos de séries ou pedir sugestões que combinem as preferências de mais de uma pessoa.

Também será possível descrever a trama de um filme, a trajetória de um ator ou até fazer perguntas mais genéricas, mesmo sem saber o nome da produção. Por exemplo, "qual é o nome da série de ficção científica de que todos estão falando?".

Criação e edição de imagens e vídeos

O Google também anunciou a implementação dos modelos de IA Nano Banana e Veo ao Google TV. O primeiro será usado para criação e edição de imagens, enquanto o segundo vai permitir gerar vídeos com IA diretamente na televisão. Segundo a empresa, as ferramentas de IA poderão ser aplicadas tanto para modificar fotos já existentes quanto para criar novas mídias do zero.

Integração ampliada com o Fotos

A atualização inclui também uma integração mais profunda com o Google Fotos: o Gemini será capaz de pesquisar imagens específicas na biblioteca do usuário, identificar pessoas, eventos, momentos e até criar apresentações de slides diretamente na TV.

Ajustes da TV controlados por voz

Outro destaque é a ampliação dos controles de voz para ajustes do sistema. Com comandos de linguagem natural — ou seja, informal — o usuário pode dizer "a tela está muito escura" ou "não consigo ouvir os diálogos".

Nesse caso, o Gemini será capaz de ajustar automaticamente brilho, volume e outras configurações relevantes do sistema, sem interromper o conteúdo que está sendo exibido e nem pedir o acesso manual aos menus da TV.

Disponibilidade

De acordo com o Google, os novos recursos do Gemini no Google TV exigem dispositivos com Android TV OS 14 ou superior, conexão com a internet e uma conta Google ativa. Ainda segundo a empresa, nem todos os idiomas, países ou modelos terão suporte imediato.