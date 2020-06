Google identifica 38 apps perigosos para Android; saiba se você usa algum

O Google removeu 38 aplicativos da Play Store em mais uma faxina na principal plataforma para download de programas para dispositivos Android. Os apps foram retirados por infringirem as políticas de privacidade e, desta forma, não serem seguros para os usuários.

Os programas foram detectados inicialmente pela empresa de segurança digital White Ops. A companhia reportou a lista para o Google e sugeriu a remoção deles da Play Store. Da seleção, 17 softwares já contavam com mais de 500 mil downloads cada.

A justificativa para a preocupação é de que os aplicativos bombardeavam o usuário com excessiva publicidade, assumiam o controle do navegador web instalado no dispositivo e redirecionavam a navegação para sites específicos. Os apps também podiam impedir que o usuários os desinstalasse de maneira convencional.

Caso você tenha algum dos softwares da lista abaixo, a recomendação é remover o programa do smartphone imediatamente. Caso seja necessário, pode-se também realizar a troca de senhas de serviços acessados no celular e utilizar um antivírus para buscar por arquivos maliciosos que ainda podem estar presentes na memória do aparelho.

Saiba quais foram os 38 aplicativos removidos pelo Google: