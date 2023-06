Google for Startups: programa de aceleração está com as inscrições abertas

O Google for Startups Accelerator acaba de abrir as inscrições para sua 13ª edição. O programa de aceleração oferece suporte para startups com um produto ou serviço escalável e já abrigou empresas como Gupy, Loggi, Nubank, Loft e QuintoAndar.

Em suas últimas edições, o programa contou com turmas temáticas e focadas nos principais pontos de atenção e desenvolvimento do ecossistema de startups, como diversidade — com uma edição com negócios fundados e liderados por mulheres e outra por pessoas negras — e startups focadas em sustentabilidade e agronegócio.

O programa seleciona duas vezes por ano cerca de 10 startups em estágio inicial ou de crescimento. Com duração de três meses, ele é realizado 100% online, e tem o propósito de capacitar startups, desenvolvedores e organizações sem fins lucrativos através de cursos, workshops, mentorias e mais.

Condições

Para participar do programa é necessário que a startup tenha experiência no uso de tecnologias como machine learning e inteligência artificial e esteja desenvolvendo um produto ou serviço escalável, em um mercado significativo e um modelo de crescimento justificável.

O que o Google for Startups oferece?

Ajuda personalizada de especialistas do Google e do setor, que instruem as empresas a solucionarem problemas e expandir seus negócios;

Suporte independente de capital;

Treinamento sobre design, marketing e liderança;

Créditos em produtos do Google para o conjunto de tecnologia usado pela sua startup;

Mentoria de mais de 20 equipes do Google;

Acesso antecipado a novos produtos e ferramentas do Google;

Parceria em um projeto de tecnologia avançada.

Como se inscrever?

As inscrições são feitas por formulário no site do Google for Startups. Os empreendedores interessados devem enviar os dados da startup e um rascunho do projeto a ser desenvolvido para avaliação.

As inscrições estão abertas até 25 de junho.