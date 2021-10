Google e Microsoft dão continuidade à temporada de resultados das big tech

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

Não é um trimestre fácil para as gigantes de tecnologia que vivem de vender anúncios online. Na semana passada, a Snap, desenvolvedora do Snapchat, deu o tom de que seria uma temporada de balanços complicada: trouxe resultados abaixo do esperado e as ações despencaram 22%. As vendas do Facebook, divulgadas ontem, também vieram abaixo das expectativas.

Como fica o cenário para Google e Microsoft, duas das das gigantes que trazem seus resultados a analistas e investidores nesta terça-feira, 26? Se Snap e Facebook estão sendo impactadas por novas políticas de privacidade nos iPhone, instauradas pela Apple, a realidade não poderia ser mais diferente para Google e Microsoft.

As duas empresas devem continuar se aproveitando do bom momento no mercado de computação em nuvem, com cada vez mais empresas procurando soluções de digitalização de negócios.

Outros negócios, como o LinkedIn e o Xbox, na Microsoft, e as divisões Android e Nest (de produtos inteligentes para casa), no Google, devem se beneficiar do atual momento de reaquecimento de mercados pelo mundo, ajudando as duas empresas a traçar um panorama diferente das redes sociais até aqui.

É esperado um faturamento de 63,4 bilhões de dólares no Google, e 43,8 bilhões de dólares na Microsoft.

O mercado de tecnologia segue aquecido, ontem a Tesla alcançou o valor de mercado de 1 trilhão de dólares, se juntando na marca justamente a Google e Microsoft. O bom momento das gigantes de tecnologia deve continuar, apesar de alguns percalços.