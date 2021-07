Google e Apple divulgam receitas acima das estimativas para o trimestre

Os analistas de mercado se surpreenderam com o balanço trimestral apresentados por Google e Apple, nesta terça-feira, 26.

A primeira citada, a Alphabet, dona do Google, mostrou um forte impulso do aumento nos gastos com publicidade puxado por maior demanda de consumidores por compras online. Com isso, a receita de publicidade do Google cresceu quase 70%, e bateu 50,44 bilhões de dólares.

Outra marca da empresa mãe, o YouTube, subiu 83,7%, a 7 bilhões, no trimestre fechado em junho.

A receita do maior fornecedor de anúncios em serviços de busca e vídeo da internet cresceu 61,6%, para 61,88 bilhões de dólares, bem acima das estimativas de Wall Street de 56,16 bilhões, de acordo com dados da Refinitiv.

Já a fabricante do iPhone relatou receita recorde no terceiro trimestre justificada pela demanda por seus dispositivos e serviços, impulsionada pela reabertura de lojas de varejo em todo o mundo e consumidores adotando novas redes 5G.

As vendas cresceram 36% em relação ao ano anterior, atingindo 81,4 bilhões de dólares (analistas calculavam 'apenas' 73,8 bilhões de dólares).

O iPhone, principal produto da Apple, gerou 39,6 bilhões de dólares, superando as projeções de US $ 34,6 bilhões. O terceiro trimestre é tipicamente um dos períodos mais lentos da Apple — com os consumidores esperando pelo lançamento de novos telefones por volta de setembro — mas o iPhone 12 5G parece ter ajudado a empresa a resistir a essa tendência.