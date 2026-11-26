Uma estratégia pode ser bem planejada, contar com tecnologia de ponta e responder às demandas do mercado. Mas são as pessoas, apoiadas por uma cultura consistente, que transformam decisões em ações, conectam áreas e constroem relações de confiança. Por isso, a cultura organizacional precisa ocupar um lugar central na estratégia das empresas.

Na Tecban, esse olhar ganhou força sob a gestão de Patrício Santelices, iniciada em 2024, e avançou em um ciclo de transformação ao longo de 2025. Nesse processo, a estrutura antes denominada Superintendência de Pessoas e ESG evoluiu para a Diretoria de Pessoas e Cultura. O movimento ampliou a integração entre sustentabilidade, diversidade, governança e gestão de pessoas. A agenda ESG não perdeu relevância, ela passou a estar ainda mais conectada à identidade da companhia e às decisões do negócio.

Cultura não se constrói apenas por discursos ou políticas institucionais. Ela se manifesta na forma como as lideranças tomam decisões, as equipes colaboram e cada profissional encontra oportunidades para contribuir e se desenvolver.

A inclusão é parte essencial desse processo. Em 2025, mulheres representaram 50% dos integrantes do Grupo Executivo da Tecban e 32% das novas contratações. Iniciativas de formação também contribuem para essa transformação. Criada no mesmo ano, a Academia Tecban organiza ações de aprendizagem para colaboradores, parceiros e comunidade. Quase 90% dos cursos realizados pelos profissionais da companhia foram desenvolvidos internamente, um indicador da valorização do conhecimento e do desenvolvimento contínuo.

A responsabilidade corporativa também se reflete na operação. Em 2025, 78% da eletricidade consumida nas instalações da Tecban teve origem em fontes renováveis. O indicador mostra como os compromissos ambientais podem orientar escolhas concretas e integrar sustentabilidade e eficiência ao negócio.

Diante das transformações tecnológicas e das novas demandas dos ecossistemas financeiro e de varejo, essa integração ganha ainda mais relevância. Inovar exige ferramentas e infraestrutura, mas também profissionais preparados para aprender continuamente, desenvolver competências e trabalhar de forma colaborativa. Cabe às lideranças comunicar prioridades e criar condições para que as equipes participem das mudanças.

A cultura conecta estratégia e prática. Quando há coerência entre o que a empresa defende, as decisões que toma e a maneira como trata as pessoas, fortalece-se a confiança e a capacidade de gerar resultados sustentáveis. Não é uma agenda paralela ao negócio, nem responsabilidade exclusiva de uma área: é uma construção coletiva, presente em todos os níveis da organização.

* Marina Bertollucci é Diretora de Pessoas e Cultura na Tecban.