GameStop anuncia adoção do bitcoin como ativo de reserva; ações saltam mais de 15%

A GameStop anunciou na última terça-feira, 25, que pretende criar uma reserva de valor usando o bitcoin. A empresa, mais conhecida pela "saga" envolvendo pequenos investidores em 2021, atualizou sua política de investimento para permitir a criação da operação.

A empresa informou o mercado sobre a decisão no seu relatório anual referente a 2024. Nele, ela disse que sua política de investimento foi atualizada para permitir compras de "algumas criptomoedas", com foco inicial no bitcoin. A mudança era necessária para que os aportes pudessem começar.

"Nós não definimos uma quantidade máxima de bitcoin que nós poderemos acumular, e também poderemos vender qualquer bitcoin que seja adquirido por nós", definiu a GameStop. O documento foi enviado para a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos).

O anúncio foi bem recebido pelo mercado. As ações da GameStop acumulam valorização de mais de 15%, cotada em US$ 29,58 e no maior preço registrado desde janeiro deste ano, de acordo com dados do Yahoo Finance. Com isso, o papel mostra recuperação após uma forte queda nas últimas semanas.

A medida já era esperada pelo mercado. Em fevereiro, o canal CNBC informou que a empresa estava avaliando a viabilidade da criação da reserva, que também pode incluir outras criptomoedas. O CEO da companhia, Ryan Cohen, também deu sinais sobre o movimento.

Também em fevereiro, Cohen compartilhou uma foto nas redes sociais com Michael Saylor, fundador e presidente do conselho da Strategy. A companhia é a maior detentora institucional de bitcoin e foi pioneira na criação de uma reserva corporativa da criptomoeda.

O movimento não é o primeiro da GameStop no mundo das criptomoedas. Em 2022, a empresa chegou a lançar um marketplace para compra e venda de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Entretanto, ela encerrou o projeto no início de 2024, citando "incertezas regulatórias".

Em 2023, a GameStop já havia anunciado o encerramento de sua carteira digital própria para armazenamento de NFTs, também atribuindo a decisão à falta de regulamentação para esse tipo de ativo. Na época, a empresa não sinalizou que encerraria o marketplace.

