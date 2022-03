Galaxy A: Samsung anuncia nova linha com preços a partir de 2.700 reais

A Samsung acaba de anunciar nesta quinta-feira, 17, a nova linha de celulares Galaxy A durante evento virtual da marca. Os smartphones Galaxy A33 e Galaxy A53 substitutem o A32 e A52, respectivamente, uns dos mais vendidos no Brasil.

Ambos os modelos são resistentes a água e poeira e vêm em duas novas cores, Azul e Rosê, além dos tradicionais preto e branco. Os smartphones também têm tela AMOLED, calibração Dolby Atmos no áudio e 5G.

A bateria tem 5000mAh, podendo durar até dois dias, e opção de carregamento rápido. Os dois smartphones contam com opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB e memória expansiva de até 1 terabyte.

As diferenças nos dois smartphones estão nas câmeras, no tamanho da tela e nas taxas de atualização. O A33 tem tela de 6,4 polegadas e atualização de 90 Hz, enquanto o A53 tem 6,5 polegadas e 120 Hz.

O Galaxy A53 conta com quatro câmeras traseiras com 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP e uma frontal de 32 MP. Já o A33 tem quatro câmeras traseiras com 48 MP + 8 MP + 5MP + 2MP e um frontral de 13 MP.

Com auxílio da inteligência artificial, a câmera oferece ferramentas de estabilização de vídeo, modo noturno e apagador de objetos. O Modo Criação também ganha mais efeitos com uma parceria com o Snapchat.

Quais os preços do Galaxy A no Brasil?

O novo Galaxy A53 com 128 GB e 5G já está disponível para compra no Brasil por 3.499 reais.

Quem comprar até o dia 8 de maio de 2022 pela loja oficial da Samsung poderá comprar o dispositivo pelo preço especial de 2.699 reais e ainda ganhar um Galaxy Buds Live, fone sem fio da marca.

O preço e outras informações do Galaxy A33, além da versão de 256 GB do A53, serão divulgadas dia 19 de abril.