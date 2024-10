Foxconn anuncia versões de dois novos modelos de carros elétricos

A Foxconn apresentou na terça-feira, 8, durante a conferência anual de Hon Hai Tech Day, as versões dos novos modelos Model D e da van elétrica Model U. O Model D está programado para entrar em produção em massa em dois anos.

De acordo com a estratégia CDMS (Contract Design and Manufacturing Service) da Foxconn, esse novo carro não será vendido sob a marca da empresa, mas licenciado a outros fabricantes de automóveis, permitindo ajustes e personalizações conforme as necessidades do mercado e das próprias marcas.

Histórico de Lançamentos da Foxconn

Em outubro de 2021, a Foxconn já havia anunciado três modelos de carros elétricos: Model C, Model E e Model T, nas categorias SUV, sedã e van. Em 2022, a empresa apresentou mais dois modelos: o SUV elétrico Model B e a picape elétrica Model V. Em apenas dois anos, a Foxconn lançou um total de oito modelos diferentes, demonstrando uma forte expansão no setor de veículos elétricos.

Desafios na Expansão Automotiva

Apesar do sucesso na fabricação de smartphones e computadores, replicar esse modelo no setor de veículos elétricos tem se mostrado mais complexo. O fundador da Foxconn, Terry Gou, afirmou que "um carro é apenas um iPhone com quatro rodas", acreditando que a transição seria "fácil". No entanto, a indústria automotiva envolve cadeias de suprimentos mais longas e desafios maiores.

A Foxconn iniciou a entrega de seu primeiro carro elétrico em massa, o Model C, em Taiwan sob o nome Luxgen N7. Este modelo alcançou vendas expressivas, superando 5.000 unidades nos primeiros oito meses, competindo diretamente com o Tesla Model Y.

A Foxconn prevê que, até 2025, sua receita no setor automotivo atingirá US$ 33 bilhões, representando 5% do mercado global de veículos elétricos. A empresa já possui fábricas nos Estados Unidos e na Tailândia, além de investir em um centro de teste de veículos de nova energia na Zona de Desenvolvimento Aeroportuário de Zhengzhou.