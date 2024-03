Aprenda a criar figurinhas animadas para o seu WhatsApp

As figurinhas do WhatsApp, juntamente com os emojis, se tornaram um recurso interessante para quem quer passar uma mensagem de forma divertida. Criada em 2018, a função hoje permite até a veiculação de GIFs e versões animadas de memes, tornando a experiência ainda mais completa.

Melhor ainda: você mesmo pode criar o seu próprio conjunto de figurinhas, eternizando momentos de maneira divertida. Hoje, você consegue fazer isso com ou sem aplicativos externos, então veja abaixo como ampliar ainda mais o seu álbum e ter uma figurinha pronta para qualquer resposta:

Como fazer figurinhas no iPhone

Desde a chegada do iOS 16, no entanto, o iPhone passou a contar com um recurso exclusivo próprio do sistema operacional, simplificando a criação de novas figurinhas ao mesmo tempo em que economiza o espaço do aparelho.

Passo a passo

Abra uma janela de conversa no WhatsApp e toque no ícone das figurinhas

Toque no ícone corresponde à função de adicionar figurinhas (o “+” no canto da tela). Isso vai abrir o seu álbum de imagens da Galeria

Escolha qual imagem você quer transformar em figurinha para o seu WhatsApp: é possível editar a imagem, adicionando legendas, emojis e até sobrepondo outra imagem

Toque no botão de “Enviar” (a seta apontada para a direita, no canto da tela) para enviar sua nova figurinha ao WhatsApp

Depois de criada, sua figurinha será automaticamente salva no arquivo do aparelho, e você ainda pode facilitar ainda mais o acesso à ela ao tocá-la uma vez e, depois, selecionar a opção “Adicionar como Favorita”.

Leia também: Como enviar mensagem no WhatsApp sem adicionar contato

Como criar figurinha no Android

Infelizmente, no Android, ainda não há uma forma nativa de criar figurinhas. Se você tentar repetir o caminho feito no iOS dentro do sistema operacional do Google, encontrará apenas álbuns pré-criados, mas nenhuma capacidade de criar o seu próprio material.

A solução para isso, então, é baixar um app externo. Existem vários e o próprio WhatsApp recomenda alguns, mas o mais popular, atualmente, é o Sticker.ly. Vamos basear o passo a passo a seguir nele:

Passo a passo

Baixe e instale o Sticker.ly ( Play Store ) e abra o app

Crie um perfil gratuito para servir como acervo, em seguida tocando no sinal de “Adicionar figurinha” (o “+” centralizado na parte de baixo da tela), escolhendo entre as opções “Normal” (para imagens estáticas) ou “Animadas” (para GIFs e vídeos que serão cortados em figurinhas animadas)

O app vai abrir sua galeria de mídia no aparelho para você selecionar a imagem ou vídeo correspondente, em seguida abrindo um editor onde você pode recortar, aumentar ou reduzir o zoom, inserir legendas etc.

Terminadas as edições, basta salvar no álbum do seu perfil e, sem seguida, selecionar a opção “Compartilhar no WhatsApp”

É importante ressaltar que, apesar de gratuito, o Sticker.ly se mantém com a veiculação de anúncios, então embora seja mais completo que a maioria das opções, o processo pode demorar um pouco devido à obrigatoriedade de assistir às publicidades digitais.

E assim como você faz no iOS, uma vez transportadas ao WhatsApp, as figurinhas que você mais usar podem ser armazenadas na função “Adicionar aos favoritos” para um acesso mais rápido.

Como criar figurinha pelo computador (PC)

O WhatsApp Web (e seu app dedicado para Windows e macOS) também conta com a função de criar figurinhas de forma nativa, embora isso seja um desenvolvimento mais recente. Ainda assim, os passos a seguir são bem simples, sendo muito similares ao que se vê no iOS, com o adendo de que, por ser uma interface web, o WhatsApp Web sincroniza as figurinhas que salvar como “Favoritas” em suas contas no smartphone – seja ele o da Apple ou um Android.

Passo a passo

Em uma janela aberta de conversa no WhatsApp, clique no ícone de “Adicionar Figurinhas” (o “+” no canto da tela, embaixo)

Vá até a opção “Nova Figurinha” e escolha-a. O WhatsApp Web vai abrir a pasta onde você salva imagens baixadas da internet

Escolha a imagem de sua preferência, que será enviada a um editor nativo para recortes, ajustes de tamanho, inserção de legendas e afins. Depois, clique em “Enviar” (o mesmo símbolo de “Enviar mensagem” do próprio WhatsApp)

Como de praxe, você pode marcar a imagem como “Favorita” manualmente, a fim de facilitar o acesso à ela.

Como apagar figurinhas antigas no WhatsApp

Falando especificamente dos recursos nativos do app, o caminho para se apagar figurinhas do WhatsApp é um pouquinho mais trabalhoso, mas nada muito complicado. Tanto para Android como para iOS, o que você deve fazer é:

No Android ou no iOS

abrir uma janela de conversa do WhatsApp e, na galeria de figurinhas tocar em “Adicionar figurinhas” (o símbolo de “+” no canto da tela)

Na tela seguinte, selecione a opção “Minhas figurinhas” para ter acesso a todos os seus álbuns

Ao lado de cada álbum, você pode selecionar o símbolo de “Excluir” (o ícone da lata de lixo) ou de “Reorganizar” (o ícone de três linhas empilhadas) para excluir o álbum inteiro, basta clicar no botão vermelho na tela seguinte para excluir figurinhas individuais, toque no álbum para abri-lo em outra tela e escolha qual figurinha eliminar – neste processo, você só pode apagar uma imagem de cada vez



No caso do WhatsApp Web, as figurinhas não podem ser apagadas diretamente pela interface, mas ela sincroniza as alterações feitas pelo seu celular na próxima vez que você se conectar pelo seu computador.

Finalmente, no Sticker.ly – caso você seja um usuário do Android – basta que você abra o app e abra o seu perfil (tocando no ícone correspondente à sua foto). O app abrirá todos os álbuns atrelados à sua conta: escolha um deles e, se quiser eliminar uma figurinha por vez, abra cada uma e clique em “Apagar”. Alternadamente, você pode tocar no ícone dos três pontos verticais no canto superior e selecionar “Apagar álbum” para eliminar todas de uma vez.

TUTORIAIS EXAMELAB: