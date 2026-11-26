A Fifa confirmou ter sido vítima de um ataque cibernético que resultou no roubo de informações pessoais e comerciais. Em resposta ao The Record na quarta-feira, 25, a entidade afirmou que o acesso indevido atingiu um conjunto limitado de dados e que trabalha com as autoridades responsáveis pela investigação.

Os invasores teriam se passado por funcionários para obter acesso aos documentos internos. A Fifa ainda não detalhou publicamente como o ataque ocorreu, quando foi identificado ou quantas pessoas tiveram informações comprometidas.

O grupo Handsome Boy Hacking Club reivindicou a autoria e afirmou ter obtido mais de 12 gigabytes (GB) de dados. A entidade não confirmou o volume.

O que os hackers dizem ter roubado?

De acordo com o The Record, o grupo afirma ter acessado o ambiente Microsoft da Fifa e obtido documentos de identificação e imigração, registros financeiros, arquivos jurídicos e informações sobre a governança da organização.

O veículo relatou que os criminosos tentaram extorquir a entidade e, após o fracasso da tentativa, publicaram arquivos em um fórum de cibercrime. A Fifa ainda não divulgou uma lista dos documentos comprometidos.

A organização condenou a obtenção e a publicação ilegal dos dados e afirmou que o episódio pode ter consequências para as pessoas afetadas.

O que era o plano de vender direitos comerciais da Copa?

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, abandonou o projeto em julho, após resistência de confederações e dirigentes.

A iniciativa previa a criação da Fifa Forward Enterprise, empresa que administraria os direitos comerciais da Copa do Mundo e de outras competições para atrair investidores privados. Documentos da proposta indicavam que o acordo poderia durar até 96 anos.