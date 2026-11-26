Fifa: etidade confirmou acesso indevido a informações pessoais e comerciais (Maxvis/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h13.
A Fifa confirmou que um ataque hacker expôs um conjunto limitado de informações pessoais e comerciais. O grupo Handsome Boy Hacking Club afirma ter obtido mais de 12 GB de dados. A entidade apura o incidente com as autoridades.
A Fifa confirmou ter sido vítima de um ataque cibernético que resultou no roubo de informações pessoais e comerciais. Em resposta ao The Record na quarta-feira, 25, a entidade afirmou que o acesso indevido atingiu um conjunto limitado de dados e que trabalha com as autoridades responsáveis pela investigação.
Os invasores teriam se passado por funcionários para obter acesso aos documentos internos. A Fifa ainda não detalhou publicamente como o ataque ocorreu, quando foi identificado ou quantas pessoas tiveram informações comprometidas.
O grupo Handsome Boy Hacking Club reivindicou a autoria e afirmou ter obtido mais de 12 gigabytes (GB) de dados. A entidade não confirmou o volume.
De acordo com o The Record, o grupo afirma ter acessado o ambiente Microsoft da Fifa e obtido documentos de identificação e imigração, registros financeiros, arquivos jurídicos e informações sobre a governança da organização.
O veículo relatou que os criminosos tentaram extorquir a entidade e, após o fracasso da tentativa, publicaram arquivos em um fórum de cibercrime. A Fifa ainda não divulgou uma lista dos documentos comprometidos.
A organização condenou a obtenção e a publicação ilegal dos dados e afirmou que o episódio pode ter consequências para as pessoas afetadas.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, abandonou o projeto em julho, após resistência de confederações e dirigentes.
A iniciativa previa a criação da Fifa Forward Enterprise, empresa que administraria os direitos comerciais da Copa do Mundo e de outras competições para atrair investidores privados. Documentos da proposta indicavam que o acordo poderia durar até 96 anos.
Sim. A entidade confirmou acesso não autorizado a um conjunto limitado de informações pessoais e comerciais.
O grupo Handsome Boy Hacking Club afirmou ser responsável pelo ataque. As autoridades ainda não identificaram publicamente os responsáveis.
O grupo alega ter obtido mais de 12 GB. A Fifa ainda não informou o volume de dados comprometidos.
Os invasores teriam se passado por funcionários para obter acesso. A Fifa ainda não explicou publicamente como o ataque ocorreu.
Glossário
Ataque cibernético
Ação que compromete a segurança de sistemas, redes ou dados digitais.
Handsome Boy Hacking Club
Grupo que reivindicou a autoria do ataque contra a Fifa.
Gigabyte (GB)
Unidade usada para medir o tamanho de arquivos ou o volume de dados digitais.
Fifa Forward Enterprise
Projeto de empresa que administraria direitos comerciais de competições da Fifa e buscaria investidores privados.